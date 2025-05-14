«Συγγνώμη» ζήτησε ο 62χρονος πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, Γκάρι Λίνεκερ για μια ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τον Σιωνισμό, η οποία περιελάμβανε την απεικόνιση ενός αρουραίου.

«Στο Instagram αναδημοσίευσα υλικό το οποίο έκτοτε έμαθα ότι περιείχε προσβλητικές αναφορές», ανέφερε σε ανακοίνωσή του. «Λυπάμαι πολύ για αυτές τις αναφορές» είπε.

«Δεν θα μοιραζόμουν ποτέ εν γνώσει μου κάτι αντισημιτικό. Αυτό αντιβαίνει σε όλα όσα πιστεύω». Ο παρουσιαστής του Match of the Day είπε ότι διέγραψε την ανάρτηση «μόλις αντιλήφθηκε το ζήτημα».

Υπενθυμίζεται ότι ως «αρουραίους» χαρακτήριζε η ναζιστική Γερμανία τους Εβραίους.

«Ενώ πιστεύω ακράδαντα στη σημασία της δημόσιας έκφρασης για ανθρωπιστικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της τραγωδίας που εκτυλίσσεται στη Γάζα, γνωρίζω επίσης ότι ο τρόπος που το κάνουμε αυτό έχει σημασία», συνέχισε ο Λίνεκερ.

«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για αυτό το λάθος. Αυτή η εικόνα δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις μου.»

«Ήταν ένα λάθος μου για το οποίο ζητώ ανεπιφύλακτα συγγνώμη.»

Την Τρίτη, ο παρουσιαστής του Match of the Day διέγραψε την επίμαχη ανάρτηση από το Instagram την οποία είχε κοινοποιήσει από την ομάδα Palestine Lobby και στην οποία έγραφε: «Ο Σιωνισμός εξηγείται σε δύο λεπτά» και παρουσίαζε έναν αρουραίο.

Η συγγνώμη του Λίνεκερ ήρθε λίγες ώρες αφότου ο γενικός διευθυντής του BBC υπενθύμισε στους αστέρες να ακολουθούν τους κανόνες κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού και να αποφεύγουν τα επιζήμια «λάθη», μετά την κριτική που δέχτηκε η ανάρτηση του Λίνεκερ.

Όταν ρωτήθηκε αν η ανάρτηση παραβίασε τις οδηγίες του BBC, ο Τιμ Ντέιβι απάντησε: «Η φήμη του BBC ανήκει σε όλους και όταν κάποιος κάνει λάθος, μας κοστίζει».

«Νομίζω ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ανθρώπους που να αποτελούν παραδείγματα των αξιών του BBC και να ακολουθούν την πολιτική μας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι τόσο απλό.»

Ο πρώην επιθετικός της Αγγλίας έχει δεχθεί και στο παρελθόν κριτική για τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.