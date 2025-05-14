Πάρτι παραμονής με τριάρα για τον Βόλο

Καθάρισε την ήδη υποβιβασμένη Λαμία και γιόρτασε την παραμονή του ο Βόλος. Η ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη επικράτησε με το εμφατικό 3-0, πετυχαίνοντας όλα τα τέρματά της σε ένα εκρηκτικό πρώτο μέρος. Κάπως έτσι, εξασφάλισε τη συμμετοχή της και τη νέα σεζόν στην Stoiximan Super League, για έβδομη διαδοχική χρονιά.

Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους οι Λάμπρου, Φεράρι και Χουάνπι, χωρίς βέβαια να υστερήσει κάποιος από τους «κυανέρυθρους», ενώ οι φιλοξενούμενοι απλά περιμένουν να τελειώσει το... μαρτύριο, με περίπου 15 ηρωικούς οπαδούς τους να βρίσκονται στο «Πανθεσσαλικό».

Στο μυαλό του κόουτς

Με 3-4-3 παρέταξε τον Βόλο ο Γεωργιάδης. Στην εστία ο Σιαμπάνης και στην άμυνα οι Χέρμανσον, Καλογερόπουλος, Σούντγκρεν, με τους Μύγα, Φεράρι να βρίσκονται στα μπακ-χαφ και τους Ντε Καμπς, Χιλ στον άξονα. Οι Κόμπα, Χουάνπι πλαισίωναν τον Λάμπρου. Στην επίθεση.

Με 4-3-3 κατέβασε τη Λαμία ο Στάικος. Στο τέρμα ο Συριτούδης και οι Ντεντάκης, Γκοτζαμανίδης, Χαντάκιας, Βιτλής στην τετράδα της άμυνας. Στον άξονα οι Σουρλής, Σακόρ, Δοϊρανλής, με τους Τερεζίου, Λέικ στα εξτρέμ και τον Βλαχομήτρο σε ρόλο φορ.

Το ματς

Διατεθειμένος να κλειδώσει την παραμονή από το ξεκίνημα ο Βόλος, με την ομάδα της Μαγνησίας να παίρνει προβάδισμα πριν καν συμπληρωθεί το 2ο λεπτό και τον Χουάνπι να σερβίρει έτοιμο γκολ στον Λάμπρου για το 1-0. Η εκκίνηση ήταν ιδανική για τους γηπεδούχους, οι οποίοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο και στο 26’ ο σκόρερ βρήκε… δοκάρι σε κενή εστία! Η Λαμία είχε μία και μοναδική φάση στο 31’ με τον Λέικ να πάει να κρεμάσει τον Σιαμπάνη, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ.

Ο Βόλος πάτησε το γκάζι στο φινάλε του ημιχρόνου, βρίσκοντας άλλα δύο γκολ που τελείωσαν το ματς και την υπόθεση παραμονή. Πρώτα, στο 38’ ο Φεράρι σέντραρε και ο Χέρμασον με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο βάθος της αντίπαλης εστίας. Δύο λεπτά αργότερα, ο Χουάνπι βρήκε με σκαφτή μπαλιά τον Φεράρι στην περιοχή, ο οποίος είχε ξανά δοκάρι, με τον Λάμπρου να παίρνει το ριμπάουντ για το 3-0.

Το δεύτερο μέρος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Οι δύο προπονητές έκαναν τις κινήσεις τους από τον πάγκο, δίνοντας χρόνο σε ποδοσφαιριστές τους με λιγότερη συμμετοχή στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, με τον ρυθμό να πέφτει αισθητά. Ο Βόλος στο 58’ είχε τρίτο δοκάρι, αυτή τη φορά με τον Κάτσικα, ενώ δέκα λεπτά μετά το διαγώνιο σουτ του Βλαχομήτρου δεν απείλησε ιδιαίτερα τους γηπεδούχους.

Τα λεπτά περνούσαν χωρίς να αλλάξει το παραμικρό και το τελευταίο σφύριγμα βρήκε δεκάδες μικρά παιδιά να… μπουκάρουν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν με τα ινδάλματά τους, την παραμονή στην κατηγορία.

MVP: Ο Λάμπρου έκανε εκπληκτικό παιχνίδι, βρίσκοντας δύο φορές δίχτυα ενώ είχε και δοκάρι. Ο πιο δραστήριος παίκτης του γηπέδου, απόλυτος πρωταγωνιστής για τη νίκη-παραμονή του Βόλου.

Η σφυρίχτρα: O Παπαδόπουλος είχε ένα ήσυχο απόγευμα, σχεδόν τον… ξεχάσαμε αφού δεν είχε φάσεις για να ασχοληθεί.

Έτσι παρακολουθήσατε LIVE την αναμέτρηση

