Superleague: Χείμαρρος η ΑΕΚ, παρέσυρε με 5-0 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι

Κυρίαρχη ΑΕΚ, έκανε περίπατο στο Περιστέρι με σόου Πόνσε! Η «Ένωση» ήταν επιβλητική και επικράτησε με το ευρύ 5-0 του Ατρομήτου για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε μια αναμέτρηση που ήταν εκπληκτική από την αρχή έως το τέλος, έκανε το καλύτερο της παιχνίδι σε επίπεδο αποτελεσματικότητας και είδε τον Αργεντινό φορ να βρίσκει δίχτυα -όχι μια, αλλά τρεις φορές- μετά τις 21 Σεπτεμβρίου.

Τα άλλα δυο τέρματα πέτυχαν οι Κάλενς και Γιόνσον, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να βγάζουν την ιδανική αντίδραση μετά τον αποκλεισμό από τον Άρη, δείχνοντας με πειστικό τρόπο πως δεν επηρεάστηκαν και φορτσάρουν για την υπεράσπιση του τίτλου. Την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ έκανε ο Πήλιος με δυο ασίστ, εξαιρετικός, επίσης, ο Γκατσίνοβιτς, όπως και ο σταθερός Βίντα.

Πρώτη ήττα για τον Ατρόμητο επί των ημερών του Σάσα Ίλιτς, υποχωρώντας στην 8η θέση με 23 βαθμούς, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» ισοβαθμούν με τον Παναθηναϊκό στους 42 πόντους, έχοντας ματς περισσότερο, και είναι στο -2 από τον πρωτοπόρο, ΠΑΟΚ.

Επίσης, η ΑΕΚ σημείωσε πέντε τέρματα σε επίσημο ματς για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια, με την αμέσως προηγούμενη να χρονολογείται στον Δεκέμβριο του 2019, όταν είχε επικρατήσει με 5-0 του Πανιωνίου στο ΟΑΚΑ, ενώ η τελευταία εκτός έδρας πεντάρα, ήταν τον Δεκέμβριο του 2015 στο 5-0 επί της ΑΕΛ για το Κύπελλο.

Με σύστημα 4-3-3 παρέταξε τον Ατρόμητο ο Σάσα Ίλιτς. Ο Τσιντώτας ήταν στην εστία, με τους Τζαβέλλα και Ασεβέδο στο κέντρο της άμυνας, τον Κιβρακίδη στο δεξί άκρο, ενώ τον Ντε Μποκ στο αριστερό. Την τριάδα της μεσαίας γραμμής συνέθεσαν οι Κούντε, Κούεν και Έντερ, με τον Γιουμπιτάνα να βρίσκεται στο δεξί άκρο της επίθεσης και τον Βαλένσια στο αριστερό. Φανέλα βασικού στη κορυφή πήρε ο Βέργος.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, ο Ματίας Αλμέιδα, ξεκίνησε με τη γνωστή διάταξη 4-4-1-1. Κάτω από τα δοκάρια ο Στάνκοβιτς, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Ρότα, Μήτογλου, Κάλενς και Πήλιο, που επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά το πρώτο ματς Κυπέλλου με τον Άρη. Σε ρόλο αμυντικού μέσου ήταν ο Γιόνσον, έχοντας μπροστά του τον Πινέδα και στα δεξιά κινούνταν ο Άμραμπατ, ενώ στα αριστερά ο Γκατσίνοβιτς. Ο Τσούμπερ ως περιφερειακός επιθετικός ήταν λίγο πιο πίσω από τον Εσεκιέλ Πόνσε, που, επίσης, παίρνει φανέλα βασικού μετά το πρώτο παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς στην OPAP Arena.

Το ματς:

Ιδανικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ, που μπήκε στο παιχνίδι με το πόδι πατημένο στο γκάζι και άνοιξε το σκορ μόλις στα 88 δευτερόλεπτα, με τον Πόνσε να βάζει τέλος στην αφλογιστία! Ο Πήλιος έβγαλε την μπαλιά στην πλάτη του Ασεβέδο, ο Αργεντινός άφησε την μπάλα να σκάσει μπροστά του και με ιδανικό τελείωμα με το αριστερό σημείωσε το 1-0. Η «Ένωση» συνέχισε να έχει το πάνω χέρι και να πιέζει και στο 5’ έφτασε κοντά σε δεύτερο τέρμα. Ο Πήλιος εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε από όλους, ο Γιόνσον εκτέλεσε με τη μια, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Τσιντώτα.

Ατρόμητος-ΑΕΚ 0-5

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ήταν μόνιμα μπροστά και στην περιοχή του Ατρομήτου, βρίσκοντας του διαδρόμους για να απειλήσει και στο 15’ διπλασίασε τα τέρματα της, πάλι, με τον Πόνσε! Εξαιρετική ενέργεια του Γκατσίνοβιτς από τα αριστερά, ο 26χρονος με σεντερφορίσια κίνηση πετάχτηκε πιο γρήγορα από τον Τζαβέλλα και με προβολή σημείωσε το 2-0. Ο Πόνσε ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις και στο 17’ πετάχτηκε με προβολή από κόρνερ του Άμραμπατ, αλλά η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ.

Ο Ατρόμητος φρέναρε για περίπου ένα δεκάλεπτο την ορμή, με την οποία είχε μπει η ΑΕΚ, αλλά αδυνατούσε να δημιουργήσει απειλητικές καταστάσεις στην εστία του Στάνκοβιτς. Στο 29’ ο Γκατσίνοβιτς έκλεψε στο κέντρο, συνεργάστηκε με τον Τσούμπερ, που εκτέλεσε αλλά ο Τσιντώτας του είπε «όχι».

Στο 32’ ο Βαλένσια έκανε την κεφαλιά, άλλα ήταν αδύνατη και έφυγε άουτ, ενώ στο 34’ ο Γιόνσον επιχείρησε το δυνατό σουτ από μακριά, ο αέρας έκανε δύσκολο το έργο του Τσιντώτα, που έδιωξε σε κόρνερ και στη συνέχεια της φάσης ήρθε το 3-0! Μετά την εκτέλεση κόρνερ του Γκατσίνοβιτς, ο Βίντα πήρε την κεφαλιά και το ριμπάουντ, η μπάλα κόντραρε, με τον Κάλενς από κοντά να σημειώνει το τρίτο τέρμα των «κιτρινόμαυρων».

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, έχοντας ουσιαστικά σφραγίζει το «τρίποντο», άφησε το πόδι από το γκάζι, με τους γηπεδούχους να απειλούν στο 42’ με το σουτ του Κούεν, αλλά ο Στάνκοβιτς, είχε την ιδανική αντίδραση, απομακρύνοντας με τα πόδια. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου μέρους, με την ΑΕΚ να πηγαίνει με το 3-0 στα αποδυτήρια, πραγματοποιώντας το καλύτερο της ημίχρονο σε επίπεδο αποτελεσματικότητας.

Η εικόνα στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους δεν άλλαξε, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να κυριαρχούν και να δημιουργούν συνεχώς ευκαιρίες. Στο 48’ ο Κάλενς απείλησε από το ύψος της περιοχής, η πρόθεσή της ήταν να πιέζει με ένταση ψηλά και στο 58’ ο Πόνσε έκανε το πρώτο του χατ-τρικ με τη φανέλα της ΑΕΚ! Ο Άμραμπατ έσπασε στα δεξιά στον Ρότα, που έκανε το γύρισμα στην περιοχή, ο Τσιντώτας απέκρουσε το τελείωμα του Αργεντίνου, ο οποίος με το ριμπάουντ σημείωσε το 4-0.

Η «Ένωση» έμοιαζε ασταμάτητη και στο 67' έκανε το 5-0 με τον Γιόνσον! Ο Πήλιος εκτέλεσε το κόρνερ, ο Δανός σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους και η κεφαλιά του βρήκε το δοκάρι και στη συνέχεια τα δίχτυα. Ο Αλμέιδα προχώρησε σε μαζεμένες αλλαγές, με τους γηπεδούχους να απειλούν με την κεφαλιά του Αντζιέλσκι στο 73', αλλά ο Στάνκοβιτς ήταν σε ετοιμότητα.

Η ΑΕΚ βρισκόταν μέχρι το φινάλε με ευκολία στην περιοχή του Ατρομήτου, ο Αραούχο είχε ένα σουτ στο 88' που πέρασε άουτ, με το τελευταίο σφύριγμα της λήξης να βρίσκει τους πρωταθλητές Ελλάδας να παίρνουν μια νίκη με 5-0, έχοντας πειστική εμφάνιση, που δείχνει ότι έχουν αφήσει πίσω τον αποκλεισμό από τον Άρη και είναι έτοιμοι για την αντεπίθεση τίτλου.

MVP: Δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Εσεκιέλ Πόνσε, που πέτυχε χατ-τρικ, εξιλεώθηκε για το χαμένο πέναλτι με τον Άρη, πραγματοποιώντας την καλύτερή του εμφάνισή μετά την επιστροφή του στην ΑΕΚ.

Η σφυρίχτρα: Δεν είχε κάποια δύσκολη φάση να διαχειριστεί ο Ευαγγέλου, που έκανε μια καλή διαιτησία, χωρίς το μεγάλο λάθος.

Ατρόμητος (Σάσα Ίλιτς): Τσιντώτας, Ντε Μποκ (63' Αθανασίου), Τζαβέλλας, Ασεβέδο, Κιβρακίδης (46' Αντζιέλσκι), Κούντε (46' Βρακάς), Γκονθάλεθ, Κούεν, Γιουμπιτάνα (63' Ρομπάιγ), Βαλένσια (63' Ντιρκς), Βέργος.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Πήλιος, Κάλενς, Βίντα, Ρότα, Γιόνσον, Πινέδα (68' Φερνάντες), Γκατσίνοβιτς (73' Πισάρο), Άμραμπατ (68' Ελίασον), Τσούμπερ (73' Φαν Βέερτ), Πόνσε (68' Αραούχο).

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου

Α' Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης

Β' Βοηθός: Χασάν Κούλα

4ος διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης

VAR: Φώτιος Πολυχρόνης

