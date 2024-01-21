Ο Βίτορ Ούγκο βρίσκεται στην Ελλάδα για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις λίγη ώρα αφότου προσγειώθηκε στη χώρα μας.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ εμφανίστηκε ανυπόμονος να φορέσει την πράσινη φανέλα, ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι θα γίνει εκ νέου συμπαίκτη με τον Τάσο Μπακασέτα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν βλέπω την ώρα να βάλω τη φανέλα του Παναθηναϊκού και να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες. Μίλησα με τον τεχνικό διευθυντή, τον κ. Παπαδημητρίου και τον Αράο που είναι εδώ αλλά κει με άλλους Βραζιλιάνους που ήρθαν Ελλάδα.

Μάλιστα, ένας φίλος μου παντρεύτηκε στη χώρα. Θέλω να γράψω ιστορία με αυτή τη μεγάλη ομάδα. Βεβαίως είναι μεγάλη μου χαρά που θα βρεθώ ξανά με τον Μπακασέτα, κάναμε ωραία πράγματα στην Τουρκία, να κατακτήσουμε τίτλους».

