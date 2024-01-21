Superleague: Υπερηχητικός Δικέφαλος του Βορρά, 5-1 εκτός τον Βόλο

Από τεσσάρα... σε πεντάρα θα πετάει ο υπερηχητικός ΠΑΟΚ! Μετά τις δύο «4άρες» επί του ΠΑΣ Γιάννινα και του Πανσερραϊκού σε πρωτάθλημα και Κύπελλο αντίστοιχα, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ανέβασε την «ταρίφα» της, με τον «δικέφαλο του βορρά» να περνά με το εμφατικό 5-1 από το Πανθεσσαλικό και την έδρα του Βόλου, για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League!

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντεσπόντοφ που πέτυχε δύο γκολ, και τους Μουργκ, Τάισον και Τζίμα να προσθέτουν από ένα τέρμα, οι Θεσσαλονικείς έφτασαν τα 89 γκολ στη φετινή σεζόν (!), ανεβαίνοντας - έστω και προσωρινά - στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και στο +3 από τον δεύτερο Παναθηναϊκό που παίζει σε λίγη ώρα με τον Αστέρα Τρίπολης.

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Άνχελ Λόπεθ παρέταξε τον Βόλο με σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Κόστιτς, με τους Μύγα, Ράσιτς, Καλογερόπουλο και Λούνα να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στις θέσεις των χαφ ξεκίνησαν οι Σιέλης και Τζοκάνης, με τους Μπαριέντος, Γκλάβτσιτς και Ντέλετιτς να αποτελούν την τριάδα της μεσοεπιθετικής γραμμής, πίσω από τον μοναδικό προωθημένο, Μωραΐτη.

Από την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, που είδε τον Κωνσταντέλια να μένει εκτός αποστολής λόγω ίσως, κατέβασε τον ΠΑΟΚ με το κλασικό 4-2-3-1. Στην εστία βρέθηκε ο Κοτάρσκι, με τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να ξεκινούν στην τετράδα της άμυνας. Μεϊτέ και Οζντόεφ βρέθηκαν στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, με τους Ντεσπόντοφ και Τάισον να κινούνται στις δύο πτέρυγες και τον Μουργκ σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον φορ, Μπράντον Τόμας.

Το ματς

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ από την πλευρά του να έχει την κατοχή και τον Βόλο από την άλλη να πιέζει σωστά και ψηλά τις αντίπαλες γραμμές, προχωρώντας μάλιστα και σε πολλά κλεψίματα και ανακτήσεις της μπάλας.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά, το παιχνίδι είχε αρκετή ένταση και νεύρα, αλλά και δυνατά μαρκαρίσματα από τις δύο ομάδες. Παρά το γεγονός πως ο ρυθμός ήταν σχετικά καλός, η πρώτη φάση του αγώνα ήρθε στο 18ο λεπτό για τον ΠΑΟΚ με τον Κόστιτς να βγάζει με γροθιές το μακρινό σουτ του Ντεσπόντοφ, απόρροια της αγωνιστικής ανόδου του «δικεφάλου» στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Στο 22ο λεπτό, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου άνοιξε το σκορ, εκμεταλλευόμενη φυσικά και την αδράνεια της άμυνας του Βόλου. Συγκεκριμένα, ο Κεντζιόρα έκανε τη βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, οι Λούνα και Ράσιτς δεν μπόρεσαν να απομακρύνουν την μπάλα, με τον Ντεσπόντοφ να γίνεται κάτοχος μέσα στην περιοχή και με ένα ωραίο δυνατό σουτ να κάνει το 1-0 για τους Θεσσαλονικείς!

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ήρθε και η πρώτη στιγμή των γηπεδούχων στο παιχνίδι με το μακρινό και άστοχο σουτ του Γκλάβτσιτς. Ο ίδιος μάλιστα λίγο αργότερα, κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο από μαρκάρισμα του Μιχαηλίδη. Ο Σέρβος εκτέλεσε το φάουλ, με τον Μύγα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά με τον ώμο για το 1-1 στο 29’. Ωστόσο, μετά από έλεγχο της φάσης που διήρκησε πέντε λεπτά, ο διαιτητής, Κατσικογιάννης, είδε τη φάση στο VAR και ακύρωσε το γκολ για οφσάιντ του Μωραΐτη, θεωρώντας πως επηρεάζει τη φάση.

Και ενώ το παιχνίδι έχασε τον ρυθμό του με την ολιγόλεπτη διακοπή, ο Μπράντον Τόμας λίγο έλειψε να πιάσει στον... ύπνο τους γηπεδούχους στην επανέναρξη του αγώνα, με το δυνατό σουτ του Ισπανού φορ του ΠΑΟΚ από το ύψος της μεγάλης περιοχής να σταματάει στο δεξί δοκάρι του Βόλου.

Στη συνέχεια, ο Βόλος αύξησε την πίεσή του με αποτέλεσμα να κλέψει μπάλες και να δημιουργήσει κινδύνους μπροστά από τα καρέ του Κοτάρσκι, χωρίς ωστόσο να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Πολωνό κίπερ, πέρα από το αδύναμο σουτ του Ντέλετιτς στο 43'. Και ενώ όλα έδειχναν πως κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ βρήκε και δεύτερο πριν την ανάπαυλα. Ο «δικέφαλος του βορρά» εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Τσοκάνη στο γύρισμα του Τάισον από τα δεξιά, με την μπάλα να στρώνεται στον Μουργκ, ο οποίος με ωραίο σουτ στην απέναντι γωνιά, «έγραψε» το 2-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων! Μάλιστα, στην εκπνοή του ημιχρόνου, ο Μεϊτέ άγγιξε το γκολ στο τρανζίσιον, με το δυνατό σουτ που επιχείρησε να φεύγει ελάχιστα άουτ.

Με... κεκτημένη ταχύτητα μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έβγαλε τρεξίματα και ενέργεια, δημιουργώντας με το... καλησπέρα της επανάληψης καλές στιγμές στην αντίπαλη περιοχή. Στο 50', το σουτ του Σάστρε έφυγε άουτ μετά από εκτέλεση κόρνερ, ενώ, ένα λεπτό αργότερα, ο Οζντόεφ νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον Κόστιτς, με τον Σέρβο κίπερ του Βόλου να παραχωρεί κόρνερ. Από το στημένο αυτό, προήλθε το τρίτο τέρμα του ΠΑΟΚ, με την έξυπνη κομπίνα των φιλοξενούμενων και το στρώσιμο του Μουργκ να τελειώνει ιδανικά με τρομερό πλασέ έξω από την περιοχή ο Ντεσπόντοφ για το 0-3 στο 52!

Από εκείνο το σημείο και για το επόμενο τέταρτο, ο Βόλος ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, ψάχνοντας με ένταση και πάθος ένα γκολ που θα τον ξαναέβαζε - έστω και θεωρητικά - στο κόλπο ενός θετικού αποτελέσματος. Στο 55', οι γηπεδούχοι απείλησαν με την κεφαλιά του Σιέλη, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα, το πλασέ του Ντέλετιτς από πλάγια θέση πέρασε ελάχιστα άουτ. Τελικά, ο Σέρβος μεσοεπιθετικός του Βόλου ανταμείφθηκε για την προσπάθειά του, μειώνοντας σε 3-1 στο 58ο λεπτό με κοντινή προβολή, έπειτα από ωραίο παράλληλο γύρισμα του Γκλάβτσιτς. Μάλιστα, στο 62', είχε δύο ακόμα στιγμές με τα σουτ των Μπαριέντος και Άσεχνουν.

Το τελευταίο εικοσάλεπτο του αγώνα άνηκε εξ ολοκλήρου στον ΠΑΟΚ, με τον Λουτσέσκου να ξεκουράζει παίκτες φρεσκάροντας την ενδεκάδα του, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αγωνιστική άνοδο της ομάδας. Στο 71' και μετά από φάση διαρκείας στα αντίπαλα καρέ, ο Τάισον με τη βοήθεια και της κόντρας, έγραψε το 4-1 με το πρώτο του τέρμα στο πρωτάθλημα!

Το «κερασάκι στην τούρτα ήρθε να βάλει ο Στέφανος Τζίμας στο 89ο λεπτό, με τους Θεσσαλονικείς να βγαίνουν ταχύτατα στο τρανζίσιον, με τον Τάισον να κλέβει και να κουβαλάει πολλά μέτρα την μπάλα, πασάροντας την κατάλληλη στιγμή στον νεαρό φορ, ο οποίος και με όμορφο τελείωμα έγραψε το τελικό 5-1!

MVP: Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος πέτυχε δύο τέρματα στο 22' για το 1-0 και στο 51' για το 3-0, καθαρίζοντας ουσιαστικά τη νίκη του ΠΑΟΚ.

Η... σφυρίχτρα: Τόσο ο διαιτητής του αγώνα, κ. Κατσικογιάννης, όσο και ο VARίστας, κ. Ζαμπαλάς, είχαν πολλές και δύσκολες φάσεις να διαχειριστούν. Ελέγχονται για το γεγονός πως άφησαν το παιχνίδι να γίνει σκληρό κάποιες φορές με μαρκαρίσματα. Υπάρχει και η φάση με το ακυρωθέν γκολ του Βόλου στο πρώτο ημίχρονο και με το σκορ στο 1-0 για τον ΠΑΟΚ.

Οι ενδεκάδες:

Βόλος (Άνχελ Λόπεθ): Κόστιτς, Μύγας, Ράσιτς, Καλογερόπουλος (46' Κίτσος), Λούνα (46' Άσεχνουν), Σιέλης, Τσοκάνης (62' Μπερτόλιο), Μπαριέντος (80' Μεταξάς), Γκλάβτσιτς, Ντέλετιτς, Μωραΐτης.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ (90' Τσιγγάρας), Οζντόεφ (76' Σβαμπ), Ντεσπόντοφ (68' Ζίβκοβιτς), Μουργκ (68' Μάρκος Αντόνιο), Τάισον, Μπράντον (76' Τζίμας).

