Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Νταβίντ Κάρμο. Όπως μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, η συμφωνία με την Πόρτο για την απόκτηση του Πορτογάλου στόπερ είναι οριστική και ο παίκτης έρχεται με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς (αλλά με πολύ υψηλή ρήτρα).

Ο 24χρονος αριστεροπόδαρος αμυντικός θα έρθει στην Αθήνα πιθανότατα τη Δευτέρα για να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά. Νωρίτερα, είχε μείνει εκτός αποστολής της β' ομάδας της Πόρτο, στην οποία εδώ και ενάμιση μήνα είχε «υποβιβαστεί» λόγω-όπως αναφέρουν οι Πορτογάλοι-τσακωμού με τον προπονητή του, Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

Ο Νταβίντ Κάρμο είναι γεννημένος στις 19 Ιουλίου 1999. Αναδείχθηκε από την Μπράγκα, όπου συνεργάστηκε με τον Κάρλος Καρβαλιάλ, ενώ το καλοκαίρι του 2022 η Πόρτο δαπάνησε 20 εκατ. ευρώ για την αγορά του. Φέτος μετρά 12 εμφανίσεις με τους «δράκους», ενώ υπήρξε διεθνής με τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.