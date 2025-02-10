Superleague: Νίκη παραμονής για τον Λεβαδειακό, 2-0 εκτός τη Λαμία

Ο Λεβαδειακός πήρε το «εξάποντο» κόντρα στη Λαμία που ίσως έπαιζε… το τελευταίο της χαρτί για παραμονή, επικρατώντας εκτός έδρας 2-0 για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου εμφανίστηκε πανέτοιμη για τον τελικό, μπήκε στον αγώνα… με το πόδι στο γκάζι και τελείωσε την υπόθεση νίκη από το πρώτο κιόλας 20λεπτο.

Έτσι, έφτασε τους 21 βαθμούς και βρέθηκε στο +12 από τη Λαμία, η οποία είναι ουραγός και από ό,τι φαίνεται δεν θα γλιτώσει τον υποβιβασμό.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Θανάσης Στάικος παρέταξε τη Λαμία με 4-2-3-1 και τον Ρατόν κάτω από τα δοκάρια της Λαμίας, με τους Σόρια, Γκοτζαμανίδη, Γιαννούτσο και Ρινγκ να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Δοϊρανλής και Σουρλής ήταν η δυάδα στα χαφ, Φουρτάδο στο δεξί άκρο της επίθεσης, Κλωναρίδης στο αριστερό και Αθανασακόπουλος πίσω από τον προωθημένο Τσάβες.

Από την άλλη, ο Νίκος Παπαδόπουλος ξεκίνησε τον Λεβαδειακό με 3-4-3. Κάτω από τα γκολπόστ βρέθηκε ο Μακίνιο, με τους Λιάγκα, Εραμούσπε και Μορέιρα να αποτελούν την τριάδα της άμυνας. Δεξί μπακ-χαφ ο Τσάπρας, αριστερό ο Βήχος και Τσοκάι-Κωστή στο κέντρο. Στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Όζμπολτ, με τον Ζίνι στα αριστερά του και τον Μπάλτσι στα δεξιά.

Το ματς:

Καλύτερο ξεκίνημα στο ματς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Λεβαδειακός, ο οποίος προηγήθηκε στην πρώτη του φάση με τον Κωστή. Ο Όζμπολτ στο 4’ βγήκε στην πλάτη της άμυνας και αφού νικήθηκε σε πρώτη φάση από τον Ρατόν στο τετ-α-τετ, έκανε τη γλυκιά σέντρα και ο Κύπριος μέσος έκανε με κεφαλιά σε κενή εστία το 1-0.

Το πολύ γρήγορο γκολ που δέχτηκε η Λαμία σε ένα τόσο κρίσιμο ματς δημιούργησε εκνευρισμό στους παίκτες της, οι οποίοι με βεβιασμένες κινήσεις έψαχναν να δημιουργήσουν κάποια φάση. Περισσότερο με το ένστικτο και παρά βάσει σχεδίου οι γηπεδούχοι πίεζαν συνεχώς, προσπαθώντας να κλέψουν την μπάλα κοντά στην περιοχή του Λεβαδειακού.

Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι έσπαγαν με ευκολία το πρέσινγκ και συνέχιζαν να ψάχνουν με βαθιές μπαλιές τους Όζμπολτ και Ζίνι, με την άμυνα της Λαμίας να βρίσκεται πολύ ψηλά στο γήπεδο. Από μια τέτοια στο 16’ ο Λεβαδειακός διπλασίασε τα τέρματά του. Ο Όζμπολτ βγήκε και πάλι στην πλάτη της άμυνας, αυτή τη φορά δεν σούταρε αλλά γύρισε στον επερχόμενο Ζίνι, ο οποίος σκόραρε σε κενή εστία το 8ο φετινό του γκολ στην Stoiximan Super League.

Στη συνέχεια η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου «έσβησε» το ματς και το έριξε... για ύπνο, κλείνοντας αποτελεσματικά τον άξονα και μην επιτρέποντας στη Λαμία να δημιουργήσει κάτι αξιόλογο. Μόνο με προσωπικές ενέργειες του Φουρτάδο προσπαθούσε να απειλήσει την εστία του Μακίνιο, ο οποίος αντιδρούσε σταθερά.

Κάτι που δεν έκανε σε μια ανυποψίαστη φάση, όταν σε προσπάθεια του να απομακρύνει με το κεφάλι έξω από την περιοχή στο 25', έκανε λάθος, αλλά ο Τσάβες δεν κατάφερε να σκοράρει προ κενής εστίας.

Η Λαμία... αφυπνίστηκε και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο έτοιμη να κάνει τα πάντα για την ανατροπή, ωστόσο η πίεση της κράτησε μόνο για 20 λεπτά. Στα οποία βέβαια η Λαμία έχασε δύο πολύ μεγάλες φάσεις! Στο 48' ο Ιμπάνιεθ από κοντά δεν μπόρεσε να βρει εστία, ενώ στο 67' ο Μπιλάλ μέσα από τη μικρή περιοχή δεν έπιασε καλά την κεφαλιά και βρήκε το οριζόντιο δοκάρι του Μακίνιο.

Στο 76' η Λαμία έχασε ακόμα μια μεγάλη ευκαιρία, με τον Βλαχομήτρο να βγαίνει τετ-α-τετ, να πλασάρει, αλλά τον Τσάπρα να διώχνει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή της Λαμίας στο ματς, με το ματς να ολοκληρώνεται με το χαμένο τετ-α-τετ του Ρόμο, στο οποίο βγήκε νικητής ο Ρατόν.

MVP: Δημιούργησε το πρώτο γκολ, δημιούργησε και το δεύτερο και χάρη σε αυτόν και τις κινήσεις του στην πλάτη της άμυνας ο Λεβαδειακός πήρε το διπλό από το... 20λεπτο. Ο Όζμπολτ με δύο ασίστ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του ματς και βοήθησε τα μέγιστα στη μεγάλη νίκη της ομάδας του.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Σιδηρόπουλος είχε να διαχειριστεί ένα ματς με πολύ ένταση, δυνατά μαρκαρίσματα και πολλά νεύρα. Σε γενικές γραμμές τα πήγε καλά, αλλά θα μπορούσε να αποφύγει να σφυρίζει τόσο πολύ και να αφήσει λίγο παραπάνω τη ροή του παιχνιδιού.

