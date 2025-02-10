Επαφές για να τροποποιηθεί ο νόμος ξεκινούν Λίγκα-ΕΠΟ

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του ΔΣ της Σούπερ Λίγκας, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει πως ομόφωνα αποφασίστηκε να εξουσιοδοτηθούν ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης και η αναπληρώτρια πρόεδρος Κάτια Κοξένογλου, μαζί με την ΕΠΟ, να ξεκινήσουν επαφές και να προβούν σε ενέργειες, προκειμένου «να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν σαθρές νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες προσβάλλουν το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου».

Η σχετική ανακοίνωση της Λίγκας:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε να εξουσιοδοτηθούν ο Πρόεδρος και η Αναπληρώτρια Πρόεδρος να προβούν, σε συνεργασία με την Ε.Π.Ο., σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, προκειμένου να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν σαθρές νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες προσβάλλουν το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, όπως λ.χ. οι διατάξεις περί εξουσίας της ΔΕΑΒ να επιβάλλει ποινές κεκλεισμένων των θυρών και οι διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή ποινικής φύσεως περιοριστικών όρων εις βάρος ποδοσφαιριστών και προπονητών.

