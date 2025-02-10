Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Ένα 10λεπτο ήταν αρκετό για τους ερυθρόλευκους

Με... κεκτημένη ταχύτητα από την ονειρική διπλή αγωνιστική της Ευρωλίγκας συνέχισε ο Ολυμπιακός!



Παρά την κούραση, αλλά και τις πολλές απουσίες - έχασε κατά τη διάρκεια του ματς και τον Βιλντόσα - η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα χρειάστηκε να πατήσει γκάζι μόλις σε ένα δεκάλεπτο, στο 3ο, εκεί όπου με επιμέρους σκορ 27-8, «καθάρισε» τη νίκη στο ΣΕΦ, επικρατώντας με σκορ 86-60 του ΠΑΟΚ για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League!



Ο «δικέφαλος του βορρά» ήταν ανταγωνιστικός στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα και προηγήθηκε με 35-34. Στην τρίτη περίοδο όμως, οι Βεζένκοφ και Φουρνιέ πάτησαν γκάζι και με ένα επιμέρους σκορ 27-8, ο Ολυμπιακός «καθάρισε» το ματς, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να ξεχωρίζει στην τελευταία περίοδο, στο κορυφαίο φετινό του ματς.



Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Σάσα με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ, με τον Γάλλο γκαρντ να προσθέτει 11 πόντους και 6 ασίστ, τον Πίτερς 15 πόντους και τον Ντόρσεϊ με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 5 κλεψίματα!



Για τους Θεσσαλονικείς, που έπεσαν στο 8-10 και την 6η θέση, διασώθηκε μόνο ο Ρέινολντς με 19 πόντους, 2 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος που μπήκε πιο ορεξάτος στο ματς και με διάθεση να τρέξει το γήπεδο και να παίξει επιθετικό μπάσκετ. Με «σύμμαχο» το μακρινό του σουτ και τα τρίποντα των Ρέινολντς (2) και Χέντερσον, προηγήθηκε με +8 (5-13) στο 4λεπτο, όπου ο Ολυμπιακός μείωσε ένα λεπτό αργότερα στο 8-13, με όλους τους «ερυθρόλευκους» πόντους να προέρχονται από τον Σάσα Βεζένκοφ.



Επτά λεπτά μετά την έναρξη του ματς, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν σκορ και από άλλον παίκτη, με τον Φουρνιέ να μειώνει σε 11-13, προτού οι Θεσσαλονικείς με τρίποντα των Κατσίβελη και Ιατρίδη και ένα δίποντο του Ρέινολντς ανεβάσουν εκ νέου τη διαφορά στο +4 και το 17-21 της περιόδου, την ώρα όπου για τους Πειραιώτες σκόραραν οι Βιλντόσα, Φαλ και Βεζένκοφ.



Με τον Πίτερς να ξεκινά ζεστός στη δεύτερη περίοδο, οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να μειώσουν στο σκορ, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ με καλάθια των Κρούζερ, Ρέινολντς και το τρομερό alley oop του Άπσον έγραψαν το +7 και το 21-28 στο 13'. Οι Μένσα και Πίτερς «ροκάνισαν» τη διαφορά, αλλά οι Περσίδης και Χέντερσον την ανέβασαν εκ νέου στη μέγιστη τιμή της στο +8 και το 25-33 δύο λεπτά αργότερα. Δύο μαζεμένα τρίποντα δια χειρός Πίτερς και Ντόρσεϊ έκαναν το 31-33, με τον Βεζένκοφ έκτοτε στο τελευταίο δίλεπτο να μειώνει στο 34-35 του ημιχρόνου, σε ένα πρώτο μέρος όπου ο Ολυμπιακός δεν προηγήθηκε ποτέ, ενώ, σούταρε με το φτωχό 38% (13/34) και ο ΠΑΟΚ είχε 7/20 τρίποντα (35%).



Η ολιγόλεπτη διακοπή της ανάπαυλας επέτρεψε στους Πειραιώτες να «καθαρίσουν» το μυαλό τους και να... ανασκουμπωθούν. Με πρωταγωνιστές τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ, με τον πρώτο να έχει 2 πόντους και τρεις ασίστ για τα ισάριθμα καλάθια του Βούλγαρου φόργουορντ για το 45-36 στο 23'. Μετά από 5 λεπτά αγώνα, ο ΠΑΟΚ βρήκε σκορ με τον Κατσίβελη, με τον Φουρνιέ να πετυχαίνει δύο back-to-back τρίποντα για το 51-38 στο 15'! Το μόνο άσχημο για τον Ολυμπιακό σε αυτό το διάστημα ήταν ο τραυματισμός του Βιλντόσα, που έφυγε για τα αποδυτήρια χωλαίνοντας με τράβηγμα στον οπίσθιο μηριαίο.

Η εξαιρετική αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού συνεχίστηκε και στο υπόλοιπο διάστημα της περιόδου, κρατώντας τους φιλοξενούμενους πολύ χαμηλά στο σκορ. Βρίσκοντας τρία ακόμα τρίποντα από τους Γκος, Βεζένκοφ και Πίτερς, οι «ερυθρόλευκοι» έκλεισαν την περίοδο στο +18 και το 61-43, πετυχαίνοντας 6 σουτ πίσω από τα 6,75μ. με επιμέρους σκορ 27-8!

Κάπως έτσι, το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με την second unit του Γιώργου Μπαρτζώκα ωστόσο να παίζει αρκετά συγκεντρωμένα, διατηρώντας σε υψηλά νούμερα τη διαφορά. Με την τριάδα των Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκη και Πίτερς να βγάζουν ενέργεια, οι γηπεδούχοι έφτασαν μέχρι και το +23 (71-48), παίρνοντας τελικώς το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 86-60, χάρη στην εκπληκτική εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο φινάλε.



Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-35, 61-43, 86-60.

