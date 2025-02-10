ΑΕΚ: Αβάσιμη η ανακοίνωση του ΔΣ της Λίγκας

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του ΔΣ της Σούπερ Λίγκας, με τη διοργανώτρια αρχή να ανακοινώνει πως ομόφωνα αποφασίστηκε να εξουσιοδοτηθούν ο πρόεδρος Βαγγέλης Μαρινάκης και η αναπληρώτρια πρόεδρος Κάτια Κοξένογλου να ξεκινήσουν, μαζί με την ΕΠΟ, επαφές και να προβούν σε ενέργειες, προκειμένου «να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν σαθρές νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες προσβάλλουν το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου».

Από την ΠΑΕ ΑΕΚ σχολιάζουν, ωστόσο, σχετικά με την ανακοίνωση της Λίγκας πως είναι λάθος και αβάσιμη.

Σημειώνουν πως «η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει γενικώς να γίνουν κινήσεις, ώστε να αλλάξουν τα κακώς κείμενα του αθλητικού νόμου. Δεν έχει δώσει καμιά εξουσιοδότηση για οτιδήποτε, ούτε φυσικά έχει μιλήσει για ποινικής φύσεως θέματα».

