Ο ΟΦΗ πήρε μία νίκη που έμοιαζε υποχρεωτική για την ομάδα και τον κόσμο το βράδυ του Σαββάτου στο Παγκρήτιο. Υπέταξε εύκολα τον αδύναμο Πανσερραϊκό με 3-0, με όλα τα γκολ να σημειώνονται στο πρώτο ημίχρονο και ανέβηκε στην 11η θέση της Super League. Οι λιγοστοί οπαδοί του Ομίλου, ωστόσο, δεν πήγαν με τις καλύτερες των διαθέσεων στο στάδιο του Ηρακλείου, αποδοκίμασαν τη διοίκηση, σήκωσαν πανό που έγραφε «Στο ίδιο έργο θεατές πρόεδρε κάθε χρόνο. Αν δεν αντέχεις πούλησε, μα εγώ θα βρω τον δρόμο» και «Διοίκηση και παίκτες όλοι τραγικοί», αλλά στο τέλος χειροκρότησαν.

Ο Πανσερραϊκός συνεχίζει να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, γνωρίζοντας την 8η διαδοχική του ήττα και παραμένει κολλημένος στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα.

Οι Σερραίοι ξεκίνησαν ιδανικά το ματς, όμως ο Μάρας εκτέλεσε με τραγικό τρόπο το κερδισμένο πέναλτι της ομάδας του στο 4ο λεπτό. Μετά το πρώτο τέταρτο, στο οποίο τα «λιοντάρια» κυριάρχησαν, ο ΟΦΗ πήρε τα ηνία του παιχνιδιού και, με τα δύο γκολ του Σαλσέδο (16’ και 45+4’), αλλά και το εύστοχο πέναλτι του Φούντα (44’), απέκτησε προβάδισμα τριών τερμάτων, το οποίο τον οδήγησε στους τρεις βαθμούς.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 με τον Λίλο κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα τοποθέτησε τους Γκονζάλες, Λαμπρόπουλο, Κρίζμανιτς και Χατζηθεοδωρίδη. Στα χαφ μπήκαν οι Καραχάλιος και Ανδρούτσος, με τον Φούντα σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά μπήκε ο Νους, δεξιά ο Σενγκέλια και στην κορυφή μόνος του ο Σαλσέδο.

Από την απέναντι πλευρά ο Ζεράρ Σαραγόσα επέλεξε επίσης σύστημα 4-2-3-1 με τον Τιναλίνι στα γκολπόστ. Στην άμυνα τοποθετήθηκαν οι Καλινίν, Ντε Μάρκο, Βόλνεϊ και Ουαγκέ, με τους Γκιγιομέ και Ομεόνγκα στο κέντρο. Αριστερά αγωνίστηκε ο Τσαούσης, δεξιά ο Νάνελι και πίσω από τον προωθημένο Μάρας μπήκε ο Μπρουκς.

Το ματς:

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι για τον Πανσερραϊκό, με τον Μπρουκς να κερδίζει πέναλτι μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά το άτσαλο μαρκάρισμα του Κρίζμανιτς. Βέβαια τη χρυσή αυτή ευκαιρία σπατάλησε ο Μάρας, καθώς με μία τραγική εκτέλεση έστειλε την μπάλα πολλά μέτρα άουτ.

Οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν και συνέχισαν να πιέζουν, πλησιάζοντας και πάλι στο γκολ στο 8ο λεπτό. Ο Τσαούσης βρέθηκε σε θέση βολής και δοκίμασε τα αντανακλαστικά του Λίλο, με τον νεαρό κίπερ να του βάζει ένα εντυπωσιακό στοπ, διατηρώντας το 0-0.

Το πρώτο τέταρτο ολοκληρώθηκε και αμέσως ο ΟΦΗ έκανε αισθητή την παρουσία του, παίρνοντας μάλιστα το προβάδισμα στην πρώτη του πραγματική ευκαιρία στο ματς. Ο Γκονζάλες με το εκπληκτικό του πόδι έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Σαλσέδο βρισκόμενος στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή δεν λάθεψε και με τελείωμα από κοντινή απόσταση έγραψε το 1-0 για τους Κρητικούς.

Ο ΟΦΗ έδειχνε αποφασισμένος να διευρύνει το προβάδισμά του και τα κατάφερε στο 44ο λεπτό. Ο Ουαγέ ανέτρεψε τον Ανδρούτσο στα όρια της περιοχής, όμως ο Έλληνας χαφ πατούσε τη γραμμή με αποτέλεσμα ο Κατοίκος, μετά τη σωστή παρέμβαση του VAR, να δείξει την άσπρη βούλα. Ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση και με κρύο αίμα πέτυχε το 2-0, σκοράροντας το πρώτο του γκολ στη φετινή σεζόν.

Όλα έδειχναν πως κάπως έτσι θα ολοκληρωνόταν το πρώτο μέρος του παιχνιδιού, όμως ο Νους είχε άλλη άποψη. Ο Αργεντινός στο 45+4' ξεγέλασε τον Ουαγέ, του πήρε την μπάλα και σέρβιρε απλόχερα στον Σαλσέδο το 3-0, με τον Ιταλό να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο ματς προ κενής εστίας. Όσο καλά ξεκίνησε το ημίχρονο ο Πανσερραϊκός, άλλο τόσο τραγικά το ολοκλήρωσε...

