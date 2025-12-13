Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ λόγω ίωσης ο Τσέριν - Η αποστολή για Βόλο

Με ακόμη ένα απρόοπτο ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα κόντρα στον Βόλο (14/12, 21:00) για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα, ο Άνταμ Τσέριν απουσίασε από την προπόνηση λόγω ίωσης και έμεινε εκτός αποστολής για τους «πράσινους», περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις λύσεις του Ράφα Μπενίτεθ στον χώρο του κέντρου.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Φακούντο Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες, ενώ θεραπεία κι ατομικό έκανε ο Γιώργος Κυριακόπουλος. Τέλος, ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς είναι τιμωρημένος και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Μπόκος, Νίκας, Πάντοβιτς.

