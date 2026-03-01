Λύγισε τον Αστέρα, επέστρεψε στις νίκες, κέρδισε και τον Κωνσταντέλια ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς άφησαν πίσω μία δύσκολη περίοδο, επικρατώντας 2-0 του Asteras AKTOR στην Τούμπα. Για την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα (4-1 τον Πανσερραϊκό) μετά από έναν μήνα.

Ο Χατσίδης άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό, βρίσκοντας δίχτυα μετά για 2ο σερί ματς πρωταθλήματος (είχε ανοίξει το σκορ με την ΑΕΛ Novibet), ενώ το παιχνίδι τελείωσε ο Ζίβκοβιτς στο 89’ από ασίστ του Μύθου.

Πλέον, η ομάδα του Λουτσέσκου στρέφει την προσοχή της στο εξ αναβολής ματς της Τετάρτης με την Κηφισιά στη Νίκαια, μέσω του οποίου μπορεί να επανέλθουν στην κορυφή, παρέα με ΑΕΚ-Ολυμπιακό.

Στο μυαλό του κόουτς:

Με 4-2-3-1, κλασικά ο ΠΑΟΚ. Στο τέρμα ο Τσιφτσής, στα στόπερ Βολιάκο και Μιχαηλίδης, με τους Κένι και Τέιλορ να είναι τα μπακ, ενώ Ζαφείρης και Καμαρά τα χαφ, με τους Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο και Χατζίδη να είναι η τριάδα πίσω από τον Γερεμέγεφ.

Με 4-2-3-1 και ο Αστέρας. Στο τέρμα ο Χατζηεμμανουήλ, στα στόπερ Ιβάνοφ και Τριανταφυλλόπουλος, στα μπακ Δεληγιαννίδης και Σιλά, ενώ Γιαμπλόνσκι και Τζανδάρης στα χαφ, με την τριπλέτα Καλτσά, Μπαρτόλο και Μίτροβιτς να πλαισιώνει τον Μακέντα.

Το ματς

Στα 15’’ μόλις ο Αστέρας «πάγωσε» προς στιγμήν την Τούμπα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, αλλά δεν έκανε το 0-1, αφού ήταν offside ο Μακέντα, που γύρισε για τον Μίτροβιτς, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε δυνατά στο ξεκίνημα για να βρει ένα γρήγορο γκολ, με τον Καμαρά να έχει άστοχη κεφαλιά στο 4ο λεπτό, αλλά στο 7’ έγινε το 1-0. Ο Κένι γύρισε από τα δεξιά, ο Γερεμέγεφ έκανε τακουνάκι για τον Ζίβκοβιτς που τροφοδότησε τον Μπιάνκο, ο οποίος νικήθηκε από τον Χατζηεμμανουήλ και ο Χατσίδης εκτέλεσε από κοντά με δυνατό σουτ, ανοίγοντας το σκορ.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, θέλοντας να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ και στο 13’ είχαν πολύ καλή φάση. Ο Μπιάνκο βρήκε τον Ζαφείρη που γύρισε δυνατά για τον Χατσίδης, ο οποίος έκανε άστοχο σουτ στην κίνηση. Από τα μέσα του ημιχρόνου και μετά έπεσε ο ρυθμός και οι καλές στιγμές σημειωνόντουσαν με το… σταγονόμετρο. Αφού και στο γυριστό σουτ του Μπιάνκο, που δεν βρήκε εστία, υποδείχθηκε φάουλ.

Η πρώτη, πραγματικά, στιγμή που απείλησε ο Αστέρας σημειώνεται στο 40’, με το σουτ του Μακέντα από πολύ πλεονεκτική θέση, να καταλήγει στα σώματα. Στο 43’ ο Γερεμέγεφ αστόχησε από πολύ καλή θέση, με τον Σουηδό να χρεώνεται με offside.

Το πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου ήταν σαν να μην έγινε. Αφού δεν υπήρξε κάποια καλή φάση, ενώ το ματς κινήθηκε σε πολύ χαμηλό τέμπο. Από εκεί και μετά άρχισε να ανεβάζει στροφές ο ΠΑΟΚ. Με τον σκόρερ Χατσίδη να κάνει ωραία κίνηση και δυνατό σουτ στο 61’, με τον Χατζηεμμανουήλ να παραχωρεί κόρνερ. Αμέσως μετά ο Μπιάνκο έκανε γλυκό σουτ εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από την εστία.

Ο Αστέρας παραλίγο να πάρει κάτι σχεδόν από το πουθενά. Αφού υπήρξε ασυνεννοησία μεταξύ Τσιφτσή και Κένι, με τον Μίτροβιτς να μπαίνει στη φάση και την μπάλα να καταλήγει εκτός.

Στο 75’ ο ΠΑΟΚ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με τον Ζίβκοβιτς, αλλά δεν έγινε το 2-0, αφού ο Τέιλορ ήταν offside στο ξεκίνημα της φάσης. Τρία λεπτά μετά ο Γερεμέγεφ αστόχησε από θέση βολής, χάνοντας την ευκαιρία να τελειώσει το ματς.

Στο 89’ ο Μύθου δέχθηκε σέντρα ακριβείας, αλλά η κεφαλιά του ήταν αδύναμη και ο Χατζηεμμανουήλ μάζεψε εύκολα. Αμέσως μετά έγινε το 2-0. Ο Ζαφείρης έκανε κάθετη για τον Μύθου που πήγε να βρει τον Έλληνα μέσο, ο οποίος έκανε τσαφ και η μπάλα έφτασε στον Ζίβκοβιτς που πλάσαρε στα δίχτυα και… σφύριξε τη λήξη.

MVP: Ο Ζίβκοβιτς. Αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό του ΠΑΟΚ, ενώ στο 89’ τελείωσε το παιχνίδι. Εφόσον έμενε στο 1-0 το ματς, θα άξιζε το βραβείο ο Χατσίδης που άνοιξε το σκορ. Δραστήριος εκτός από σκόρερ στο πρώτο μέρος ο νεαρός, αλλά κουράστηκε στο δεύτερο. Πολύ γεμάτη εμφάνιση από τον Ζαφείρη.

Σφυρίχτρα: Καλή διαιτησία από τον Παπαπέτρου. Δεν του έκατσε και κάποια δύσκολη φάση. Η περίπτωση με το ακυρωθέν τέρμα του Αστέρα στο 1ο λεπτό είναι ξεκάθαρη, αφού ο Μακέντα ήταν δύο μέτρα offside.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής – Κένι (87’ Σάντσες), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ- Ζαφείρης, Καμαρά (77’ Οζντόεφ) - Ζίβκοβιτς, Μπιάνκο (73’ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (73’ Ιβανούτσετς) - Γερεμέγεφ (87’ Μύθου)

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Σάστρε, Θυμιάνης, Μπάμπα, Μπάλντε, Γιακουμάκης.

Asteras AKTOR (Μίλαν Ράσταβατς): Χατζηεμμανουήλ - Δεληγιαννίδης, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά (46’ Πομόνης) - Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης (46’ Αλάγκμπε) – Καλτσάς (72’ Εμμανουηλίδης), Μπαρτόλο (83’ Μεντιέτα), Μίτροβιτς – Μακέντα (63’ Γιοακίνι).

Στον πάγκο: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Έντερ, Τσίκο, Άλχο, Χαραλαμπόγλου, Κετού

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Αρμακόλας

4ος: Γιουματζίδης

VAR: Ευαγγέλου

AVAR: Πουλικίδης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.