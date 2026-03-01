Έφυγε νικητής από τις Σέρρες με επιστροφή Ελ Κααμπί στα γκολ ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες μπήκαν στην εκτός έδρας αναμέτρησή τους με τον Πανσερραϊκό όντας κυρίαρχοι, έχοντας τεράστια ποσοστά κατοχής και σπαταλώντας μπόλικες ευκαιρίες για να ανοίξουν το σκορ, μέχρι να έρθει ο Ελ Κααμπί για να δώσει τη λύση στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ με δύο γκολ του μέσα σε δέκα λεπτά (60', 70').

Οι γηπεδούχοι μείωσαν με γκολ στο 82' και στη συνέχεια πίστεψαν ότι μπορούν να απειλήσουν τον Τζολάκη για να βρουν το γκολ της ισοφάρισης, όμως τελικά ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 2-1 και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, περιμένοντας να μάθει τι θα κάνει η ΑΕΚ στον Βόλο.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με 3-5-2 παρέταξε τον Πανσερραϊκό ο Ζεράρ Σαραγόσα, έχοντας εκτός αποστολής τους Κάλινιν και Αρμουγκρόμ. Ο Τιναλίνι ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια, με Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο και Φέλτες τριάδα στόπερ. Τσαούσης και Γεωργιάδης ήταν στα άκρα, με τους Μπεν Σαλάμ, Ομεονγκά και Ριέρα στον άξονα, πίσω από τους Ίβαν και Τεϊσέιρα.

Από την άλλη, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε το 4-2-3-1, με Τζολάκη τερματοφύλακα, Κοστίνια και Μπρούνο μπακ, μαζί με Ρέτσο και Πιρόλα στόπερ. Σιπιόνι και Νασιμέντο ξεκίνησαν στα χαφ, με Τσικίνιο μπροστά τους και Μάρτινς, Αντρέ Λουίς στα άκρα, πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να «αγγίζει» το γκολ μόλις μερικά δευτερόλεπτα μετά από την έναρξη, όταν ο Μάρτινς έκανε την κάθετη πάσα στην κίνηση του Ελ Κααμπί και ο Μαροκινός, ο οποίος βρέθηκε σε πλάγια θέση, σούταρε με δύναμη πάνω στον Τιναλίνι. Κυρίαρχοι από τις πρώτες στιγμές του ματς οι Πειραιώτες, έφτιαξαν δύο ακόμα τελικά πριν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο, με τον Νασιμέντο να μην βρίσκει στόχο και με τον Τιναλίνι να μπλοκάρει διαγώνιο και συρτό σουτ του Μάρτινς.

Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός, είχε πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής της μπάλας, ψάχνοντας συνεχώς τον τρόπο για να «ξεκλειδώσει» την πολυπρόσωπη άμυνα των γηπεδούχων. Στο 15’ ο Βόλνεϊ έκοψε τελευταία στιγμή μια σέντρα του Κοστίνια για τον Ελ Κααμπί, ενώ στο 17’ ο Αντρέ Λουίς συνέκλινε όμορφα από τα δεξιά, όμως σούταρε πολύ άστοχα.

Η πρώτη προσπάθεια επίθεσης από τον Πανσερραϊκό ήρθε στο 20’, όταν ο Τζολακης βγήκε έγκαιρα σε μια σέντρα του Ίβαν, ενώ στο ίδιο λεπτό ο Μπρούνο έκανε σέντρα από τα αριστερά και ο Τσικίνιο έπιασε κεφαλιά-ψαράκι, αναγκάζοντας τον Τιναλίνι σε δύσκολη επέμβαση. Στο 22’ ο πολύ δραστήριος Μάρτινς, απέφυγε δύο αμυντικούς με υπέροχη ατομική προσπάθεια μέσα στη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων, αλλά έχασε την ισορροπία του πριν σουτάρει, ενώ στο 28’ Τσικίνιο και Μάρτινς συνεργάστηκαν άψογα σε μικρό χώρο, με τον δεύτερο να σουτάρει από πλάγια θέση και με τον Τιναλίνι να έχει ξανά απάντηση.

Ο Ολυμπιακός απείλησε ξανά την εστία των γηπεδούχων στο 36’, όταν ο Μπρούνο έκανε τη σέντρα και ο Αντρέ Λουίς πλάσαρε στην κίνηση, με την μπάλα να βρίσκει πρώτα στο χορτάρι και μετά να φεύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 38’ ο Κοστίνια δοκίμασε την τύχη του με μακρινό σουτ, με τον Τιναλίνι να μπλοκάρει, ενώ στο 43’ ο Μπρούνο σέντραρε ξανά, με τον Γκελασβίλι να βάζει σωτήρια για την ομάδα του κόντρα σε τελική του Ελ Κααμπί.

Στο 45’+1’ ο Τσικίνιο έκανε ατομική προσπάθεια και σούταρε μπαίνοντας στη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ, στο 45’+4’ ο Τσικίνιο εκτέλεσε κόρνερ και ο Κοστίνια με κεφαλιά του δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τιναλίνι, και κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια, με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί με 85% κατοχή και με 15 τελικές, αλλά να μην έχει καταφέρει να ανοίξει το σκορ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει ακυρωθέν γκολ, μετά από σέντρα του Μάρτινς και σωστό τελείωμα στην κίνηση από τον Ελ Κααμπί, ο οποίος όμως ήταν ξεκάθαρα οφσάιντ, ενώ στο 49’ ο Μάρτινς άδειασε υπέροχα δύο αμυντικούς και έκανε το συρτό γύρισμα, με τον Τσικίνιο να σουτάρει στην κίνηση και με τον Τιναλίνι να κάνει την 8η και δυσκολότερη επέμβασή του στο ματς!

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί, καταφέρνοντας τελικά να προηγηθεί με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, όταν ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα και ο Ελ Κααμπί έκανε σωστά στην κίνηση και σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά, βρίσκοντας δίχτυα για πρώτη φορά μετά από τις 24 Ιανουαρίου και εκείνο το εντός έδρας 1-0 του Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο!

Μάλιστα, οι Πειραιώτες βρήκαν και δεύτερο γκολ 10 λεπτά αργότερα (70’), όταν μετά από γρήγορη μετάβαση, ο Μάρτινς εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του και έδωσε ασίστ πάρε-βάλε με το εξωτερικό του δεξιού του ποδιού στον Ελ Κααμπί, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει το 15ο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι - Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Βόνεϊ (46’ Καρασαλίδης), Ντε Μάρκο, Τσαούσης - Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ (39’ Δοϊρανλής), Ριέρα (66’ Σοφιανός) - Ίβαν (46’ Μπρουκς) Τεϊσέιρα (79’ Καρέλης)

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια (46’ Ροντινέι), Ρέτσος (81’ Μπιανκόν), Πιρόλα, Μπρούνο – Σιπιόνι (46’ Μουζακίτης), Νασιμέντο – Αντρέ Λουίζ (75’ Ταρέμι), Τσικίνιο, Ζέλσον (75’ Γιαζίτσι) – Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Μηνούδης, Σπυρόπουλος

Τέταρτος: Κόκκινος

VAR: Τζήλος

AVAR: Ζαμπαλάς



