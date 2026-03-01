Super League: Στο 98' με Ρέλβας η ΑΕΚ 2-2 στον Βόλο

Η ΑΕΚ ήταν δευτερόλεπτα μακριά από μια ήττα-σοκ στο κιτρινόμαυρο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο, όμως, ο Ρέλβας είχε άλλη... άποψη και με ένα τρομερό γκολ στην τελευταία φάση του ματς πήρε την ισοπαλία με 2-2 που δεν την ρίχνει από την κορυφή.

Σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι που τα είχε... όλα, οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν με τον Κόμπα αλλά ο Βάργκα ισοφάρισε με καρφωτή κεφαλιά. Ο Νίκολιτς αποβλήθηκε στο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να παίρνουν εκ νέου το προβάδισμα με το πέναλτι του Ουρτάδο από το χέρι του Πήλιου, με την Ένωση να διαμαρτύρεται για επιθετικό φάουλ του Ουρτάδο στον Βίντα νωρίτερα στη φάση. Η ρουκέτα του Ρέλβας διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 90'+8' με τον «δικέφαλο» να έχει στον αγώνα και δύο γκολ που ακυρώθηκαν για οφσάιντ με τους Βάργκα και Ρότα.

Έτσι, ο «δικέφαλος» με 53 βαθμούς παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα αλλά ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό που νίκησε τον Πανσερραϊκό, ενώ ο 3ος ΠΑΟΚ με 47 βαθμούς έχει δύο ματς λιγότερα αφού στις 19:00 ξεκίνησε το ματς με τον Asteras AKTOR και μεσοβδόμαδα έχει την εξ αναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Νίκαια (04/03, 20:00). Από την άλλη πλευρά, ο Βόλος με 27 βαθμούς είναι στην 9η θέση και ισοβαθμεί με τον 8ο Ατρόμητο.

Συγκλονιστική η στήριξη του κόσμου της ΑΕΚ που έκανε τον Βόλο... Νέα Φιλαδέλφεια και ξεπέρασε τις 21.000 με το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς να υποδέχεται το ερχόμενο Σάββατο (07/03, 18:00) στην Allwyn Arena την ΑΕΛ Novibet. Οι Θεσσαλοί την επόμενη αγωνιστική υποδέχονται τον ΟΦΗ (08/03, 17:00) στο Πανθεσσαλικό.

Στο μυαλό του κόουτς:

Σχηματισμός 3-4-3 από τον Κώστα Μπράτσο για τον Βόλο. Στο τέρμα ο Σιαμπάνης, με στόπερ τους Κάργα, Χέρμανσον και Τσοκάνη, ενώ αριστερός μπακ-χαφ ήταν ο Αμπάντα και δεξιός ο Μύγας. Στα χαφ οι Μπουζούκης, Κόμπα με τους Λάμπρου και Χουάνπι να πλαισιώνουν τον μοναδικό προωθημένο στην κορυφή της επίθεσης Ουρτάδο.

Διάταξη 4-4-2 για την ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Βίντα και Ρέλβας, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας ο Ρότα και στο αριστερό ο Πήλιος. Στα χαφ οι Μαρίν-Πινέδα ενώ τη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής κάλυπτε ο Λιούμπιτσιτς και την αριστερή ο Μάνταλος. Δίδυμο φορ στη γραμμή κρούσης οι Βάργκα και Γιόβιτς.

Το ματς:

Η ΑΕΚ απείλησε με το... καλησπέρα την εστία του Βόλου, αφού μόλις στο 2' ο Ρότα έκανε το ανέβασμα από τα δεξιά, τροφοδότησε τον Γιόβιτς μέσα στην περιοχή, αλλά το πλασέ του Σέρβου έφυγε άουτ. Οι γηπεδούχοι «απάντησαν» στο 5' με το τελείωμα του Ουρτάδο, με τον Στρακόσα όμως να μην έχει πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα.

Η ομάδα του Κώστα Μπράτσου είχε καλές αντιδράσεις στην ανασταλτική της λειτουργία και κατάφερε στο 14' ν' ανοίξει το σκορ, αιφνιδιάζοντας την Ένωση! Ο Ρότα έκανε λάθος που το πλήρωσε στη συνέχεια η ομάδα του, αφού μπορεί ο Στρακόσα να έβγαλε το σουτ του Ουρτάδο αλλά στην επαναφορά ο Κόμπα σε κενή εστία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο επόμενο τέταρτο του ματς η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε να απειλήσει ουσιαστικά, ωστόσο, μετά το πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης πάτησε το γκάζι και στο 34' ισοφάρισε με τον Βάργκα! Ο Μαρίν μοίρασε μια ακόμη ασίστ (8η φέτος σε όλες τις διοργανώσεις), αφού η σέντρα του από τα δεξιά ήταν ιδανική και ο Ούγγρος νικώντας τους πάντες στον αέρα με καρφωτή κεφαλιά σκόραρε το 1-1, δείχνοντας για μια ακόμη φορά την τρομερή του ικανότητα στον αέρα.

Το γύρισμα του Μάνταλου στο 38' λίγο έλειψε να καταλήξει σε αυτογκόλ αφού ο Κάργας έκανε κάκιστο γύρισμα προς τα πίσω, αλλά έσωσε την τελευταία στιγμή την κατάσταση για τον Βόλο ο Σιαμπάνης. Η ΑΕΚ έψαξε το δεύτερο γκολ και στο 40' ο Βάργκα με κεφαλιά από σέντρα του Πήλιου ανάγκασε τον Σιαμπάνη σε μια δύσκολη απόκρουση.

Στο 45'+1' ο Τσιμεντερίδης έδωσε πέναλτι για χέρι του Μπουζούκη από το γύρισμα του Ρότα, αλλά πήρε πίσω την απόφασή του μετά από εξέταση στο VAR καθώς έκρινε πως η μπάλα βρήκε στο χέρι στήριξης και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Μάλιστα, δευτερόλεπτα μετά το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου ο Τσιμεντερίδης έβγαλε κίτρινη στον Γιόβιτς για διαμαρτυρίες, ενώ για τον ίδιο λόγο είδαν την κόκκινη οι Νίκολιτς και Ναλιτζής.

Στο 55' ο Βόλος κέρδισε πέναλτι για χέρι του Πήλιου, σε μια φάση που η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε πως υπήρξε νωρίτερα επιθετικό φάουλ του Ουρτάδο στον Βίντα. Ο Ουρτάδο ανέλαβε την εκτέλεση και σκόραρε νικώντας τον Στρακόσα για το 2-1. Η Ένωση προσπάθησε να αντιδράσει και στο 71' βρήκε δίχτυα ξανά με τον Βάργκα, ο οποίος όμως ήταν από θέση και έτσι το όμορφο γκολ που σημείωσε είδε να ακυρώνεται.

Η σέντρα-σουτ του Κοϊτά στο 80' βρήκε στο δοκάρι με τους «κιτρινόμαυρους» να σκοράρουν στο 83' με τον Ρότα, αλλά και σε αυτή την περίπτωση είδαν το γκολ τους να ακυρώνεται για οφσάιντ. Η Ένωση σφυροκοπούσε τον Βόλο αλλά ήταν άτυχη καθώς είχε και δεύτερο δοκάρι στο 86' με την κεφαλιά του Γιόβιτς. Εν τέλει, η ΑΕΚ βρήκε τη λύση στο 90'+8' με το ασύλληπτο σουτ του Ρέλβας που διαμόρφωσε το τελικό 2-2 και έτσι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν έπεσε από την κορυφή αλλά έχει συγκάτοικο τον Ολυμπιακό.

