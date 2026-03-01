Παναθηναϊκός: Οπαδοί της Σέφιλντ ήρθαν Λεωφόρο να τιμήσουν τον Μπάλντοκ (vid)

Στην λεωφόρο έφτασαν λίγοι οπαδοί της Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ με σκοπό να τιμήσουν την μνήμη του Τζόρτζ Μπάλντοκ . Θα παρακολουθήσουν και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη.

Πριν από λίγες μέρες είχε προκαλέσει έντονη πάλι συγκίνηση κίνηση των παικτών της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, στέλνοντας το μήνυμα πως θα παραμείνει για πάντα κομμάτι της ομάδας.

