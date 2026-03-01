Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Οπαδοί της Σέφιλντ ήρθαν Λεωφόρο να τιμήσουν τον Μπάλντοκ (vid)

Συγκινητική κίνηση από περίπου 10 οπαδούς της αγγλικής Σέφιλντ στην μνήμη του Τζόρτζ Μπάλντοκ

paopantou

Στην λεωφόρο έφτασαν λίγοι οπαδοί της Σέφιλντ Γιουνάϊτεντ με σκοπό να τιμήσουν την μνήμη του Τζόρτζ Μπάλντοκ . Θα παρακολουθήσουν και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Άρη.

Πριν από λίγες μέρες είχε προκαλέσει έντονη πάλι συγκίνηση κίνηση των παικτών της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, οι οποίοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, στέλνοντας το μήνυμα πως θα παραμείνει για πάντα κομμάτι της ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark