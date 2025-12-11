Europa League: Όρθιος στη Βουλγαρία ο ΠΑΟΚ, 3-3 τη Λουντογκόρετς στο 90'

Ζωντανός μετά από γκραν γκινιόλ στο Ράζγκραντ ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά είδε τη Λουντογκόρετς να κάνει ανατροπή στην ανατροπή και βρέθηκε φάτσα με την ήττα, όμως το παρθενικό, ευρωπαϊκό γκολ του Μύθου στο 90ό λεπτό επέτρεψε στους Θεσσαλονικείς να ισοφαρίσουν σε 3-3 και να φύγουν αλώβητοι από τη Βουλγαρία.

Τρομερό ματς από τον Ντεσπόντοφ, που είχε γκολ και ασίστ αλλά δεν πανηγύρισε ενάντια στην παλιά του ομάδα, με την είσοδο του Κωνσταντέλια να δίνει πνοή στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Στη 15η θέση της βαθμολογίας της league phase του Europa League ο ελληνικός σύλλογος, που έμεινε αήττητος για τέταρτο συνεχόμενο ματς στον θεσμό.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 παρέταξε την ομάδα του ο Περ-Ματίας Χέγκμο, με τον Μπόνμαν στο τέρμα και τους Σον, Βέρντον, Αλμέιδα και Νεντιάλκοφ στην άμυνα. Κάλοτς, Στάνιτς και Ντουάρτε βρέθηκαν στα χαφ, με Βιδάλ, Μπιλ και Τεκπετέι στην επίθεση.



Από την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έμεινε πιστός στο 4-2-3-1, με Παβλένκα στο τέρμα και Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο και Μπάμπα στα μετόπισθεν. Οζντόεφ και Μεϊτέ βρέθηκαν στον άξονα, με Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς και Τάισον πίσω από τον Τσάλοφ.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και στο πρώτο μόλις λεπτό είδαν τον Μπόνμαν να σταματά τον Ιβανούσετς, πριν ο Κένι στείλει άουτ την μπάλα. Οι Βούλγαροι απάντησαν στο 4’, με την κεφαλιά του Βιδάλ να είναι άστοχη.

Στο 11’ ο Τσάλοφ δεν μπόρεσε να αγχώσει τον τερματοφύλακα των Βούλγαρων, με τον Τεκπετέι να στέλνει λίγο άουτ την μπάλα στο 24’. Εντέλει, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο γκολ στο 33’, όταν ο Στάνιτς εκμεταλλεύτηκε αδράνεια στην άμυνα του ΠΑΟΚ και σκόραρε από κοντά.



Η αντίδραση από πλευράς φιλοξενούμενων ήρθε μέσα σε έξι λεπτά, με τον Ιβανούσετς να βρίσκει με εξαιρετική μπαλιά τον Ντεσπόντοφ και εκείνον να σκοράρει κόντρα στην παλιά του ομάδα με υπέροχο σουτ με το εξωτερικό, αποφεύγοντας να πανηγυρίσει.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε όπως το πρώτο, με τον ΠΑΟΚ να χάνει ευκαιρία αυτή τη φορά με τον Μπάμπα, που πλάσαρε λίγο άουτ μέσα από την περιοχή. Αυτή τη φορά πάντως, ήρθε σύντομα και το γκολ, με τον Ντεσπόντοφ να εκτελεί γλυκά φάουλ από τα αριστερά και τον Βολιάκο να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

Οι Βούλγαροι άγγιξαν την ισοφάριση στο 64’, με την κεφαλιά του Βερντόν από πλεονεκτική θέση μετά από εκτέλεση κόρνερ να περνάει άουτ, ωστόσο ο αμυντικός από το Μπενίν έκανε τελικά το 2-2 επτά λεπτά αργότερα.

Μετά από φάουλ (ο καταλογισμός του οποίου έφερε μεγάλες αντιδράσεις στον ΠΑΟΚ) ο Αλμέιδα έκανε την προβολή και ο Βερντόν με κεφαλιά από κοντά ισοφάρισε. Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα για τον Δικέφαλο του Βορρά στο 77’, όταν ο Στάνιτς σέντραρε από τα δεξιά και ο Τσότσεφ σκόραρε με κεφαλιά, κάνοντας ανατροπή στην ανατροπή.

Το υπόλοιπο του ματς ήταν θρίλερ, με τον Καμαρά να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι με δυνατό σουτ στο 90' αλλά δευτερόλεπτα αργότερα, μετά από αδράνεια στην αντίπαλη άμυνα, ο Κωνσταντέλιας βρήκε τον Μύθου και εκείνος λύτρωσε την ομάδα του από κοντά! Ακολούθησε μαραθώνιος έλεγχος από το VAR, με το γκολ εντέλει να μετρά κανονικά.

Έχοντας την ψυχολογία, ο ΠΑΟΚ έψαξε τη μεγάλη ανατροπή, όμως ο Μπόνμαν είπε όχι τόσο στον Μύθου (90+6') όσο και στον Κωνσταντέλια (90+10'), κρατώντας το 3-3 μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Λουντογκόρετς (Π. Χέγκμο): Μπόνμαν, Σον, Βέρντον, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ, Κάλοτς (72’ Γιορντάνοφ), Στάνιτς, Ντουάρτε, Βιδάλ (72’ Μάρκους), Μπιλέ (66’ Τσότσεφ), Τεκπετέι (90+1’ Μασάδο)

Στον πάγκο: Παντ, Χρίστοφ, Σίσκοφ, Ναχμιάς, Στεφάνοφ, Πένεφ

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μπάμπα, Οζντόεφ (67’ Καμαρά), Μεϊτέ (85’ Μπιάνκο), Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς (61’ Κωνσταντέλιας), Τάισον (67’ Ζίβκοβιτς), Τσάλοφ (67’ Μύθου)

Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Θυμιάνης, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Μπέρδος, Χατσίδης

Διαιτητής: Φέσνιτς (Ρουμανία)

Βοηθοί: Άβραμ, Τσερέι (Ρουμανία)

4ος: Βίντιτσαν (Ρουμανία)

VAR: Χάτσεγκαν, Κοστρέιε (Ρουμανία)

