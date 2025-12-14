Λογαριασμός
Basket League: Κυριακάτικος περίπατος του Ολυμπιακού στο Περιστέρι και νίκη με 62-105

Μία από τις μεγαλύτερες εκτός έδρας νίκες στην ιστορία των «ερυθρόλευκων» - 23 πόντους και 11 ριμπάουντ ο κορυφαίος των νικητών, Βεζένκοφ

Περιστέρι Ολυμπιακός

Το Περιστέρι αντιμετώπισε στα ίσια τον Ολυμπιακό για ένα δεκάλεπτο και μετά υποτάχθηκε στην ανωτερότητα των Πειραιωτών, το απόγευμα της Κυριακής στα δυτικά προάστια. Στο ματς που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τα 208 παιχνίδια στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του αείμνηστου Γιάννη Ιωαννίδη, οι πρωτοπόροι και αήττητοι της Stoiximan Basket League νίκησαν πανεύκολα με 62-105 και διατηρούν το μικρό προβάδισμα που έχουν έναντι του Παναθηναϊκού AKTOR σε ό,τι έχει να κάνει με την πρωτιά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. 

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το παιχνίδι με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Πίτερς, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, αφήνοντας εκτός δωδεκάδας τον Λαρεντζάκη, μαζί με τους τραυματίες Γουόρντ, ΜακΚίσικ και τον νεοαποκτηθέντα Μόρις.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Βεζένκοφ να έχει και τους 6 πρώτους πόντους του Ολυμπιακού, ενώ το Περιστέρι ξεκίνησε με 3/5 τρίποντα, για να προηγηθεί με 9-8. Οι γηπεδούχοι συμπλήρωσαν νωρίς τα 5 ομαδικά φάουλ, ενώ οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 14-9, χάρη στην 3η ασίστ του Γουόκαπ και κάρφωμα του Μιλουτίνοφ. Ο Γουόκαπ ευστόχησε και σε τρίποντο για να διατηρήσει την ομάδα του στο +5 (13-18), όμως το Περιστέρι βρήκε λύσεις με πρωταγωνιστή τον Νίκολς, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με συνεχόμενα καλάθια του Χάρις και όντας μπροστά με 23-22!

Με τους Παπανικολάου και Ντόρσεϊ να μπαίνουν στο ματς για πρώτη φορά και με τον Βεζένκοφ να δίνει ασίστ για ένα εμφατικό κάρφωμα του Χολ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε ξανά (23-24), ενώ ο Βεζένκοφ έφτασε τους 13 προσωπικούς πόντους, σώζοντας μια χαμένη για τους «ερυθρόλευκους» φάση, με follow και καλάθι-φάουλ! Με «όπλο» τους την άμυνα, ένα τρίποντο του Νιλικίνα και με τον Βεζένκοφ να συνεχίζει να… ρολάρει, οι φιλοξενούμενοι έφτιαξαν σερί 10-0 και προηγήθηκαν για πρώτη φορά στο ματς με διψήφια διαφορά (24-34).

Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν αυτή την υπέρ τους διαφορά, με τον Νιλικίνα να ευστοχεί σε εν κινήσει τρίποντο για το 32-43, ενώ ο Νίκολς έκανε ό,τι μπορούσε στις επιθέσεις του Περιστερίου, φτάνοντας τους 12 προσωπικούς πόντους! Ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ από την 9η (!) ασίστ του Γουόκαπ, έφερε το 35-48, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει τον έλεγχο και να προηγείται με 35-50!

Περισσότερα σε λίγο...

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105
 

