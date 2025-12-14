Το Περιστέρι αντιμετώπισε στα ίσια τον Ολυμπιακό για ένα δεκάλεπτο και μετά υποτάχθηκε στην ανωτερότητα των Πειραιωτών, το απόγευμα της Κυριακής στα δυτικά προάστια. Στο ματς που ο Γιώργος Μπαρτζώκας έφτασε τα 208 παιχνίδια στον πάγκο των «ερυθρόλευκων», ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του αείμνηστου Γιάννη Ιωαννίδη, οι πρωτοπόροι και αήττητοι της Stoiximan Basket League νίκησαν πανεύκολα με 62-105 και διατηρούν το μικρό προβάδισμα που έχουν έναντι του Παναθηναϊκού AKTOR σε ό,τι έχει να κάνει με την πρωτιά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε το παιχνίδι με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Πίτερς, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, αφήνοντας εκτός δωδεκάδας τον Λαρεντζάκη, μαζί με τους τραυματίες Γουόρντ, ΜακΚίσικ και τον νεοαποκτηθέντα Μόρις.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Βεζένκοφ να έχει και τους 6 πρώτους πόντους του Ολυμπιακού, ενώ το Περιστέρι ξεκίνησε με 3/5 τρίποντα, για να προηγηθεί με 9-8. Οι γηπεδούχοι συμπλήρωσαν νωρίς τα 5 ομαδικά φάουλ, ενώ οι φιλοξενούμενοι πέρασαν μπροστά με 14-9, χάρη στην 3η ασίστ του Γουόκαπ και κάρφωμα του Μιλουτίνοφ. Ο Γουόκαπ ευστόχησε και σε τρίποντο για να διατηρήσει την ομάδα του στο +5 (13-18), όμως το Περιστέρι βρήκε λύσεις με πρωταγωνιστή τον Νίκολς, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με συνεχόμενα καλάθια του Χάρις και όντας μπροστά με 23-22!

Με τους Παπανικολάου και Ντόρσεϊ να μπαίνουν στο ματς για πρώτη φορά και με τον Βεζένκοφ να δίνει ασίστ για ένα εμφατικό κάρφωμα του Χολ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε ξανά (23-24), ενώ ο Βεζένκοφ έφτασε τους 13 προσωπικούς πόντους, σώζοντας μια χαμένη για τους «ερυθρόλευκους» φάση, με follow και καλάθι-φάουλ! Με «όπλο» τους την άμυνα, ένα τρίποντο του Νιλικίνα και με τον Βεζένκοφ να συνεχίζει να… ρολάρει, οι φιλοξενούμενοι έφτιαξαν σερί 10-0 και προηγήθηκαν για πρώτη φορά στο ματς με διψήφια διαφορά (24-34).

Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν αυτή την υπέρ τους διαφορά, με τον Νιλικίνα να ευστοχεί σε εν κινήσει τρίποντο για το 32-43, ενώ ο Νίκολς έκανε ό,τι μπορούσε στις επιθέσεις του Περιστερίου, φτάνοντας τους 12 προσωπικούς πόντους! Ένα τρίποντο του Ντόρσεϊ από την 9η (!) ασίστ του Γουόκαπ, έφερε το 35-48, ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει τον έλεγχο και να προηγείται με 35-50!

Περισσότερα σε λίγο...

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.