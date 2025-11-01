Super League: Η Κηφισιά πέρασε από το Περιστέρι, 1-2 τον Ατρόμητο

Σπουδαίο «διπλό» στο Περιστέρι για την Κηφισιά με σκορ 1-2 κόντρα στον Ατρόμητο, νίκη που έφερε την ομάδα των βορείων προαστίων ξανά στις θέσεις 5-8 του πρωταθλήματος!

Διάταξη 5-4-1 από τον Λεωνίδα Βόκολο για τον Ατρόμητο, με τον Χουτεσιώτη στην εστία και τριάδα στόπερ τους Μουντέ, Σταυρόπουλο και Τσακμάκη, με τον Καραμάνη σε ρόλο δεξιού μπακ και τον Παπαδόπουλο να καλύπτει την αριστερή πλευρά. Μπροστά του είχε τον Μπακού, στον άξονα οι Μουτουσαμί-Μίχορλ με τον Γιουμπιτάνα να αγωνίζεται ως δεξιός χαφ. Μοναδικός προωθημένος ο Οζέγκοβιτς.

Στην αντίπερα όχθη 4-3-3 επέλεξε για την Κηφισιά ο Σεμπάστιαν Λέτο, με τον Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια και τετράδα άμυνας από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Σιμόν, Σόουζα, Ποκόρνι και Λαρουσί. Σε ρόλο αμυντικού χαφ ο Έμπο, με εσωτερικούς μέσους τους Πόμπο και Βιγιαφάνιες: στο δεξί «φτερό» ήταν ο Παντελίδης, στο αριστερό ο Αντόνισε και σέντερ φορ ο Τεττέη.

Η πρώτη στιγμή στην αναμέτρηση ήρθε στο 6’ από την Κηφισιά, με τον Πόμπο να σουτάρει έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και έφυγε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Χουτεσιώτη. Οι φιλοξενούμενοι μέσω του κόρνερ που κέρδισαν έφτασαν κοντά στο γκολ με το πλασέ του Λαρουσί στο 7’ δημιουργώντας και τρίτη τελική προσπάθεια στο επόμενο λεπτό με το σουτ του Αντόνισε που έφυγε άουτ.

Στο 9’ ο Λαρουσί έκανε λάθος και ο Ατρόμητος προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί, με τον Βιγιαφάνες να γκρεμίζει στον Μπάκου και να βλέπει την πρώτη κάρτα στο ματς. Οι γηπεδούχοι «φώναξαν» για πέναλτι, ο Ευαγγέλου πήγε στο VAR άλλα έκρινε ότι ο 27χρονος δεν είχε πατήσει τη γραμμή.

Το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν ανώτερο και έφτανε σε τελικές με σχετική ευκολία (είχε 8 στα πρώτα 25 λεπτά), με τον Πόμπο στο 34’ να δοκιμάζει ένα εξαιρετικό σουτ από μακρινή απόσταση, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χουτεσιώτη.

Στο 45’ οι γηπεδούχοι ζήτησαν χέρι του Έμπο, αλλά το ματς συνεχίστηκε και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Χουτεσιώτης έκανε μεγάλη επέμβαση στο σουτ του Σόουζα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Κηφισιά μπροστά στο σκορ και καθολικά ανώτερη, μετρώντας 17 τελικές προσπάθειες έναντι τεσσάρων των γηπεδούχων.

Η Κηφισιά συνέχισε να έχει το πάνω χέρι και στο 52' άνοιξε το σκορ! Εξαιρετική ενέργεια του Τεττέη που έκλεψε ψηλά, πήρε την μπάλα στα πόδια του και έκανε το σουτ, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε δύσκολα και ο Παντελίδης που είχε κινηθεί έξυπνα με προβολή πέτυχε το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι είχαν σούπερ ψυχολογία και πέντε λεπτά αργότερα (57') σημείωσαν και δεύτερο τέρμα: ο Αντόνισε υποδέχτηκε την μπάλα στα αριστερά, έκανε μια προσποίηση και με ένα φανταστικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το δεύτερο γκολ της Κηφισιάς.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να αντιδράσει, στο 61' ο Μίχορλ έκανε το σουτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ραμίρες και τρία λεπτά μετά (64') ο Τσαντίλας σκόραρε, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε μέσω του VAR αφού υπήρξε οφσάιντ στη φάση.

Στο 80' το γκολ του ιδίου μέτρησε, αλλά το 1-2 έμεινε μέχρι το τέλος, με τον Ατρόμητο να συνεχίζει την παράδοση που τον θέλει να φέρνει καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας, από ότι εντός.

