Η Κηφισιά, αφού ταλαιπωρήθηκε και περιπλανήθηκε για λίγο στην έναρξη της φετινής ποδοσφαιρικής χρονιάς, τελικά ξέρει πλέον ότι τα εντός έδρας παιχνίδια της για το υπόλοιπο της σεζόν θα τα δίνει στο γήπεδο της Νεάπολης.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Κηφισιά είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου θα χρησιμοποιεί ως έδρα για τους αγώνες της Stoiximan Super League και του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson το Γήπεδο Νεάπολης.

Ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Πρίτσας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν το Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, τον Δήμαρχο, κ. Κωνσταντίνο Μαραγκάκη, τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, κ. Γεώργιο Μουταφίδη, και το Δημοτικό Συμβούλιο για την άψογη συνεργασία και την κατανόηση που επέδειξαν στο γηπεδικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε η ομάδα μας, βοηθώντας στην επίλυσή του.

Αντίστοιχα, ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Πρίτσας, και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ Κηφισιά αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη Ιωνικού Νικαίας ΑΟ, κ. Αναστάσιο Αριστειδόπουλο, και ιδιαιτέρως τον Πρόεδρο του τμήματος ποδοσφαίρου του Συλλόγου, κ. Ιωάννη Τσιριγώτη, για την στάση που τήρησαν και τη συμβολή τους στην ικανοποίηση του αιτήματος που καταθέσαμε για την χρήση του Γηπέδου Νεάπολης.

Η σημερινή μέρα είναι σπουδαία για τον Σύλλογο μας καθώς λύνεται οριστικά για τη φετινή σεζόν το γηπεδικό ζήτημα, επιτρέποντας σε όλους να αφοσιωθούν αποκλειστικά σε όσα γίνονται εντός των αγωνιστικών χώρων.

Η ΠΑΕ Κηφισιά έχει ήδη ξεκινήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις, προκειμένου το Γήπεδο Νεάπολης να πάρει όλες τις εγκρίσεις που απαιτούνται ώστε να πραγματοποιούνται επίσημοι αγώνες της Super League.

Πέραν των βελτιωτικών εργασιών που θα γίνουν στο Γήπεδο Νεάπολης, η ΠΑΕ Κηφισιά θα προβεί με πολλή μεγάλη χαρά και στην άμεση έναρξη και γρήγορη υλοποίηση των ανταποδοτικών εργασιών που υποδείχθηκαν από τον Δήμο και είναι μέρος της συμφωνίας.

