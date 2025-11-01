Άτυχος, άστοχος και εν τέλει... ηττημένος στο Πανθεσσαλικό ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» ήλεγχαν το ματς απέναντι στην ομάδα του Χουάν Φεράντο, έχασαν απίστευτες ευκαιρίες για να φύγουν νικητές, αλλά με τη μοναδική του ευκαιρία στο ματς και με σκόρερ τον Λάζαρο Λάμπρου, ο Βόλος πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη (1-0) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μεγάλο πισωγύρισμα για το «τριφύλλι» που μετά τις δυο διαδοχικές νίκες για πρωτάθλημα και Κύπελλο, πάνε λαβωμένοι και με κακή ψυχολογία στο ματς με τη Μάλμε στη Σουηδία.

Έβγαλε αντίδραση μετά τις δυο βαριές ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό ο Βόλος, αφήνοντας στο -3 τον Παναθηναϊκό και ανεβαίνοντας στην 4η θέση, ενώ οι «πράσινοι» είναι 7οι με 12 βαθμούς, αλλά και παιχνίδι λιγότερο.

Στο Περιστέρι για το ματς με τον Ατρόμητο ταξιδεύει ο Βόλος, ντέρμπι μετά το Μάλμε για τον Παναθηναϊκό, καθώς φιλοξενεί στη Λεωφόρο τον φορμαρισμένο ΠΑΟΚ.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με το 4-3-3 παρέταξε τον Βόλο ο Χουάν Φεράντο. Σιαμπάνης στην εστία και Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα στην άμυνα. Κόμπα, Μύγας και Χουάνπι στα χαφ, Λάμπρου, Τζόκα και Χάμουλιτς στην κορυφή.

Για τον Παναθηναϊκό, ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε το 4-2-3-1. Ο Ντραγκόβσκι στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια και Τσέριν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Ζαρουρί βρίσκονταν στα άκρα και ο Τζούριτσιτς πίσω από τον Σβιντέρσκι.

Το ματς:

Με πολύ ωραίο ρυθμό εκατέρωθεν ξεκίνησε το ματς στο Πανθεσσαλικό και τις δυο ομάδες να μοιράζονται την κατοχή και τις πρώτες πάσες. Στο 3' ο Παναθηναϊκός πάτησε πρώτος την αντίπαλη περιοχή με τον Σφιντέρσκι να κατεβάζει άψογα την μπάλα μετά από γέμισμα του Τσιριβέγια, αλλά ο Πολωνός έκανε επιθετικό φάουλ στον Χέρμανσον και η φάση ολοκληρώθηκε.

Οι «πράσινοι» έπαιζαν πολύ από τα άκρα με Κώτσιρα-Τετέ και Κυριακόπουλο-Ζαρουρί να δίνουν βοήθειες και να προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες στην αντίπαλη άμυνα.

Στο 8' ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για το «τριφύλλι» με τον Τσέριν να περνά κάθετα στον Τζούριτσιτς, αυτός γύρισε, ο Κάργας απομάκρυνε, ο Τετέ πλάσαρε στην κίνηση με το δεξί, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από το κάθετο δοκάρι του Σιαμπάνη.

Το μομέντουμ ήταν στην πλευρά των φιλοξενούμενων που κατέγραψε μια ακόμη τελική στο 15', όταν ο Τζούριτσιτς πάσαρε στον Τετέ που εξαπέλυσε ένα σουτ με το αριστερό, αλλά η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Σιαμπάνη, που έπεσε στη γωνία του.

Ο Τετέ δεν μπορούσε να τελειώσει φάση και περιορίστηκε στη δημιουργία. Στο 22' πίεσε τον Φορτούνα και έκλεψε την μπάλα, πάτησε περιοχή, γύρισε στον Σφιντέρσκι, που δεν κατάφερε να κερδίσει το κόρνερ, αφού στην προβολή του Κάργα έγινε διπλή κόντρα και η μπάλα κατέληξε άουτ.

Λίγο αργότερα ωστόσο και κόντρα στη ροή του ματς, ο Βόλος έφτιαξε την πρώτη του τελική που τον έβαλε μπροστά στο σκορ. Φοβερή αντεπίθεση με την μπάλα από τον άξονα να μεταφέρεται δεξιά στον Μύγα, αυτός έκανε τη σέντρα στην περιοχή και ο Λάμπρου με την κεφαλιά της... καριέρας του, άνοιξε το σκορ, αφήνοντας «άγαλμα» τον Ντραγκόφσκι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, επέμεινε στην ίδια φιλοσοφία, με παιχνίδι από τα άκρα και τους εξτρέμ να συγκλίνουν, όπως έγινε στο 29' με τον Ζαρουρί να κάνει ένα σουτ, επικίνδυνο, το οποίο έπεσε και μπλόκαρε ο Σιαμπάνης.

Στην αμέσως επόμενη επίθεση, ο Βόλος απείλησε με τον Λάμπρου να συγκλίνει από τα αριστερά, προς τον άξονα και να κάνει το δεξί σουτ, αλλά ο Ντραγκόφσκι, έτοιμος, απομάκρυνε την μπάλα με καίρια επέμβαση.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία του ματς για τον Παναθηναϊκό ήρθε στο 33'. Από κόρνερ του Τετέ, ο Σφιντέρσκι έκανε γύρισμα και ο Τουμπά, αφύλακτος προ κενής, ουσιαστικά, εστίας, έστειλε εξ επαφής την μπάλα άουτ.

Το γήπεδο είχε «γείρει» με τον Παναθηναϊκό να αναζητά το γκολ της ισοφάρισης, το οποίο δεν βρήκε ούτε στο 35'. Εκπληκτική κάθετη του Κώτσιρα στον Τζούριτσιτς, αυτός έκανε γύρισμα στον Τετέ, που έκανε «κούφιο» τελείωμα και έστειλε την μπάλα άουτ στην τελευταία, ουσιαστικά, ευκαιρία του πρώτου μέρους, το οποίο βρήκε τον Βόλο να προηγείται 1-0.

Εκκίνηση δευτέρου ημιχρόνου, χωρίς αλλαγές, αλλά με τον Παναθηναϊκό να χάνει μετά από τρία μόλις λεπτά την πρώτη του ευκαιρία. Ο Σφιντέρσκι μετά από μπαλιά του Ζαρουρί, βγήκε στην πλάτη της άμυνας και με μια φοβερή εν κινήσει προβολή επιχείρησε να σκοράρει, αλλά ο Σιαμπάνης μπλόκαρε.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο της μπάλας. την οποία δεν ταλαιπωρούσαν, αλλά την κυκλοφορούσαν με υπομονή. Στο 60' χάθηκε, μια, ακόμη, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, όταν από κόρνερ του Τσέριν, ο Ίνγκασον, ψηλότερα από όλους έπιασε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ.

Ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό χάθηκε στο 62'. Υπέροχη έμπνευση του Τσέριν, με κάθετη μπαλιά-τρύπα στον Σφιντέρσκι, που πάτησε περιοχή, γύρισε στο πέναλτι, εκεί όπου ο Τζούριτσιτς, ακολούθησε τη φάση και πλάσαρε, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και κατέληξε πάνω στο κορμί του Φορτούνα.

Τα λεπτά κυλούσαν με τους δυο προπονητές να κάνουν τις δικές τους κινήσεις από τον πάγκο προκειμένου να φρεσκάρουν τις ομάδες τους. Στο 64' ο Τζούριτσιτς βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ δεν μέτρησε, αφού στην πάσα του Σφιντέρσκι, ο Σέρβος ήταν οφσάιντ.

Ο Βόλος πλέον είχε δημιουργήσει ένα «οχυρό» μπροστά από την εστία του Σιαμπάνη και κάθε δίοδος για τους παίκτες του Παναθηναϊκού είχε μπλοκαριστεί με αποτέλεσμα ο Μπενίτεθ να ανακατέψει αρκετά την τράπουλα και να αλλάζει σχήμα, ψάχνοντας κάποιες λύσεις για την ανατροπή. Αυτή ωστόσο δεν ήρθε, αφού ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να δημιουργήσει, ούτε μια, αξιόλογη, ευκαιρία και ο Βόλος πανηγύρισε σπουδαία νίκη.



MVP: Με τον συλλογισμό ότι ο Βόλος μετά το γκολ δεν απείλησε μετά το γκολ, τότε ο σκόρερ της ομάδας του Χουάν Φεράντο, Λάζαρος Λάμπρου, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα, είναι και ο MVP της αναμέτρησης.

Η «σφυρίχτρα»: Σωστός σε γενικές γραμμές ο Τάσος Παπαπέτρου στο ματς με μοιρασμένα «κουκιά», αλλά και μια παράλογη απόφαση στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όταν άφησε πλεονέκτημα σε πεντακάθαρο φάουλ, που εξελίχθηκε σε οφσάιντ και αντί να αποφασίσει να γυρίσει τη φάση πίσω, χρέωσε το οφσάιντ και... καθάρισε τη φάση.

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Boηθοί: Πετρόπουλος, Απτόσογλου

4ος διαιτητής: Γιουματζίδης

VAR: Κουκούλας, Τσακαλίδης

