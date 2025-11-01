Ο Χρήστος Τζόλης σε 21 αναμετρήσεις την τρέχουσα ποδοσφαιρική χρονιά, μετρά 8 γκολ και ισάριθμες ασίστ, με το πιο πρόσφατο τέρμα του να έρχεται στο ημίωρο του σαββατιάτικου ματς της Κλαμπ Μπριζ με την Ντέντερ.

Ο Φορμπς τον βρήκε εντός περιοχής, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έκανε σουτ σε πρώτο χρόνο, αυτό κόντραρε, αλλά του επέστρεψε η μπάλα και με περισσότερη δύναμη νίκησε τον αντίπαλο κίπερ!

Με συμμετοχή σε 16 γκολ είναι δεύτερος στη σχετική λίστα, πίσω από τον Βαγγέλη Παυλίδη που έχει 17 (14 γκολ και 3 ασίστ), ενώ ο Φώτης Ιωαννίδης έχει 4 γκολ και 3 ασίστ με τη Σπόρτινγκ σε μόλις 446 αγωνιστικά λεπτά.

Να σημειωθεί ότι στη Super League τα καλύτερα νούμερα τα έχει ο Αντρέα Τεττέη, με 4 γκολ και 4 ασίστ με τη φανέλα της Κηφισιάς.

