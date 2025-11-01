Basketleague: Κυρίαρχος στο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ, 78-73 τον Άρη στο Αλεξάνδρειο

Έβαψε ασπρόμαυρο το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ. Σε ένα κατάμεστο και γεμάτο παλμό Αλεξάνδρειο και μετά από ένα παιχνίδι το οποίο είχε όλα τα χαρακτηριστικά του μεγάλου ντέρμπι, ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε το προβάδισμα στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης για την 5η αγωνιστική της Stoiximan GBL και ήταν πιο εύστοχος, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 78-73 κόντρα στον Άρη, παρότι εκτέλεσε 28 λιγότερες βολές (11-39) από τον αντίπαλό του.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος την επόμενη αγωνιστική θα ταξιδέψει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και μεσοβδόμαδα θα παίξει με την Τρέπτσα για το FIBA Europe Cup, πανηγύρισε την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα, βελτίωσε το ρεκόρ του σε 4-1 και παραμένει στα ψηλά της βαθμολογίας. Ο Άρης έπεσε στο 1-4 και την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσει τη νεοφώτιστη Μύκονο, ενώ μεσοβδόμαδα θα αντιμετωπίσει την πολωνική Σλασκ Βρότσλαβ για το EuroCup.

MVP για τους νικητές ο Κέι Τζέι Τζάκσον, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 24 πόντους και 4/8 τρίποντα, ενώ κομβικός για το σύνολο του Γιούρι Ζντοβτς ήταν και ο Μουρ (double-double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ). Από την άλλη, για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Μπράις Τζόουνς, με 18 πόντους και 6 ασίστ, ενώ από 14 πόντους είχαν Μήτρου-Λονγκ και Χάρελ.

Το ματς:

Με Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς, Ίνοκ, Χάρελ και Κουλμπόκα ξεκίνησε το ντέρμπι ο Άρης του Ίγκορ Μίλιτσιτς, ενώ ο Γιούρι Ζντοβτς επέλεξε τους Μέλβιν, Περσίδη, Μπράουν, Μουρ και Ντίμσα, για την αρχική του πεντάδα.

Νευρικές και άστοχες οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα, με τον Περσίδη να σκοράρει για τρεις, στο μοναδικό καλάθι των πρώτων τριών λεπτών, ενώ ο ίδιος με δίποντο αυτή τη φορά, έκανε το 0-5. Ο Χάρελ έδωσε στον Άρη τους πρώτους του πόντους με δύο βολές και ο Μέλβιν με hook έκανε το 2-7, ενώ στη συνέχεια ο Άρης βρήκε τα πατήματά του, φτιάχνοντας υπέρ του σερί 9-2 με συνεχόμενα καλάθια του Μήτρου-Λονγκ, για να πάρει το πρώτο του προβάδισμα (11-9). Ο Τζόουνς με τρομερό κάρφωμα μείωσε σε 12-11, ενώ ο Τζάκσον ευστόχησε με ταμπλό σε τρελό buzzer-beater τρίποντο, βάζοντας ξανά μπροστά τον ΠΑΟΚ (13-14), με τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Ο Φόρεστερ σκόραρε από την πρώτη ασίστ του Άρη για το 15-14, ενώ ο «καυτός» Τζάκσον με δύο ακόμα τρίποντά του (3/3), διαμορφώνοντας το 17-20! Ο Τζόουνς έφερε ξανά το ντέρμπι στον πόντο (20-21), ο Μήτρου-Λονγκ πήρε φάουλ για τρεις βολές από τον Τζάκσον και έβαλε τις δύο από αυτές για το 22-21, ενώ ο Τζάκσον συνέχισε να αποτελεί το επιθετικό σημείο αναφοράς για τον ΠΑΟΚ, ευστοχώντας σε νέο τρίποντο (4/5) για το 24-26! Ο Μουρ με καλάθι-φάουλ έκανε το 24-29, ενώ ο Μήτρου-Λονγκ με νέο του τρίποντο έγινε ο πρώτος του Άρη με διψήφιο αριθμό πόντων, πριν ο Περσίδης απαντήσει για το 27-32. Ένα λέι απ του Κόνιαρι και δύο βολές του Μουρ έβαλαν τον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στο +6 (29-35), ο Μποχωρίδης με τρίποντο μείωσε σε 32-35, όμως οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο εύστοχοι, ξεφεύγοντας με 33-41, το οποίο ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με τον Μουρ να δίνει στον ΠΑΟΚ το πρώτο διψήφιο προβάδισμα της βραδιάς (33-43), ενώ έφτασε τους 11 προσωπικούς πόντους με follow για το 35-45, πριν ο Ίνοκ μείωσει στους 8 (39-47) για τον Άρη, μετά από την έκτη ασίστ του Τζόουνς. Ο Μουρ σκόραρε ξανά για το 41-49, ενώ στη συνέχεια ο Άρης βελτίωσε κατακόρυφα την αμυντική του λειτουργία και πήρε πόντους στην άλλη πλευρά του παρκέ από Χάρελ και Τζόουνς, μειώνοντας σε 47-49! Ο Τζόουνς ισοφάρισε με δύο βολές, διερύνοντας το σερί του Άρη στο 12-2, όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και πέρασε ξανά μπροστά (49-53), με καλάθια των Μπράουν και Μουρ. Ο Ντίμσα με τρίποντο έβαλε τον «Δικέφαλο» στο +6 (52-58), ο Κόνιαρης με δύοσκολο καλάθι έκανε το 54-60, ενώ μετά από τεχνική που δέχθηκε ο Ζντοβτς μετά από έντονες διαμαρτυρίες του, ο Άρης μείωσε σε 56-60.

Το τέταρτο και καθοριστικότερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Χάρελ να ισοφαρίζει σε 60-60 με τρίποντό του, όμως ο Τζάκσον δήλωσε ξανά «παρών»για τον ΠΑΟΚ, ξαναβάζοντάς τον στο +6 (60-66) με τρία συνεχόμενα καλάθια του. Ο Κόνιαρης έκλεψε και ο Μέλβιν κάρφωσε για το 60-68 και το 8-0 σερί του ΠΑΟΚ, ενώ ο Τζόουνς προσπαθούσε να κρατήσει ζωντανό τον Άρη, μειώνοντας σε 66-70 με συνεχόμενους πόντους του. Ο Τζάκσον με συνεχόμενα καλάθια του έφτασε τους 24 πόντους και έβαλε τους φιλοξενούμενους στο +7 (67-74) μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» του ντέρμπι, ενώ το μόνο που κατάφερε ο Άρης ήταν να πλησιάσει μέχρι το 73-78, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ του μεγάλου ντέρμπι!

Τα δεκάλεπτα: 13-14, 33-41, 56-60, 73-78

