Super League: Κορυφαίο γκολ του Σεπτεμβρίου, του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Τρίπολη

O 22χρονος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει φέτος εντυπωσιακά, με τρία γκολ και τρεις ασίστ σε ένδεκα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη

Ντέλιας

Ο ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League ήρθε ισόπαλος 3-3 με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ωστόσο και αυτό είναι που ξεχώρισε από το ματς, είχε σκοράρει ένα υπέροχο τέρμα. Συγκεκριμένα, στο 26' πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, την έφερε εκεί που ήθελε και με ένα φανταστικό τελείωμα δεν άφησε κανένα περιθώριο στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Το συγκεκριμένο γκολ ψηφίστηκε ως το καλύτερο για τον μήνα Σεπτέμβριο, με τον άσο του Δικεφάλου του Βορρά να συγκεντρώνει 65,18%. Στην 2η θέση της σχετικής λίστας έμεινε ο Οζντόεφ με τη σέντρα-σουτ, που κατέληξε σε γκολ στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ.

