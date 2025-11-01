Την πρώτη ήττα του επί εποχής Ράφα Μπενίτεθ υπέστη το βράδυ του Σαββάτου (01/11) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρότι είχε πολλές ευκαιρίες να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, τελικά έφυγε με άδεια χέρια από το Πανθεσσαλικό, χάνοντας με σκορ 1-0 από τον Βόλο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ισπανός προπονητής των «πράσινων» δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV πως η ομάδα του άξιζε να κερδίσει, αλλά δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις πολλές ευκαιρίες που είχε.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Η ομάδα σήμερα είχε πάρα πολύ μεγάλη κατοχή, ήμασταν κοντά στα αντίπαλα καρέ, δημιουργήσαμε ευκαιρίες. Ο αντίπαλος ουσιαστικά είχε μία φάση και αυτή δεν ήταν καν μεγάλη στιγμή για να βάλουν γκολ. Καμιά φορά συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε από αυτό για να συνεχίσουμε στο μέλλον».

Για το αμυντικό τρανζίσιον του Παναθηναϊκού: «Στα τελευταία δύο παιχνίδια έχουμε βελτιωθεί αρκετά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Σήμερα ο αντίπαλος ίσως μας έβγαλε μία-δύο παραπάνω αντεπιθέσεις αλλά είναι δύσκολο να περιορίσεις τον αντίπαλο στο 100% όλων των φάσεων. Απόψε δημιουργήσαμε αρκετά για να μπορέσουμε να πετύχουμε τη νίκη. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας διαδικασίας και ελπίζουμε με τον καιρό τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Σήμερα αξίζαμε να νικήσουμε δεν τα καταφέραμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο και αναγκαστικά κοιτάμε μπροστά».

Ζήτησε «συγγνώμη» από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Ο Ισπανός τεχνικός, λίγο μετά τις δηλώσεις του στο flash interview, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο του Πανθεσσαλικού με προορισμό τα αποδυτήρια της ομάδας. Στον δρόμο για τη φυσούνα, ο πολύπειρος προπονητής, σήκωσε το κεφάλι και με το αντίστοιχο νεύμα των χεριών, απολογήθηκε στους οπαδούς του Παναθηναϊκού που ταξίδεψαν στον Βόλο, ζητώντας τους συγγνώμη για αυτήν την άδικη -βάσει εικόνας- ήττα.

