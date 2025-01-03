Super League 2: Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής

Η Super League 2 επιστρέφει με ματσάρες!

Η 15η αγωνιστική έρχεται και όλα τα παιχνίδια μπορείτε φυσικά να τα παρακολουθήσετε στον ΣΚΑΪ, στο ΣΚΑΪ Hybrid και στο monobala.gr!

Πανιώνιος-Παναχαϊκή και Μακεδονικός-ΑΕΛ ξεχωρίζουν, ενώ παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα με όλα τα ματς.

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής της Super League 2

Σάββατο 11/1

Μακεδονικός – Α.Ε.Λ. | 15:00 | Γήπεδο Μακεδονικού / ΣΚΑΙ

Asteras B AKTOR – Κηφισιά | 16:45 | ΔΑΚ Άργους / ΣΚΑΙ Hybrid

ΑΕΚ Β’ – Χανιά | 13:30 | Σεραφείδιο / monobala.gr

Κυριακή 12/1

Πανιώνιος – Παναχαϊκή | 12:00 | Γήπεδο Πανιωνίου / ΣΚΑΙ

Καλαμάτα – Ηλιούπολη | 15:00 | Δημοτικό Στάδιο Παραλίας Καλαμάτα / monobala.gr

Διαγόρας – Ηρακλής | 13:15 | Δημοτικό Στάδιο Ρόδου / monobala.gr

Αιγάλεω – Παναργειακός | 15:00 | Δημοτικό Στάδιο Αιγάλεω “Σταύρος Μαυροθαλασσίτης” / monobala.gr

Καβάλα – Καμπανιακός | 15:00 | Δημοτικό Στάδιο Καβάλας “Άνθη Καραγιάννη” / monobala.gr

Δευτέρα 13/1

ΠΑΣ Γιάννινα – Π.Α.Ο.Κ. Β’ | 17:00 | Γήπεδο “Οι Ζωσιμάδες” /monobala.gr

Νίκη Βόλου – Εθνικός Κεραμιδίου | 13:30 | Παντελής Μαγουλάς/ monobala.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.