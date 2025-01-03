O Ράιλι Όπελκα έκανε τη μεγάλη έκπληξη αποκλείοντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς στους «8» του "Brisbane International".

Ο 27χρονος Αμερικανός, που βρίσκεται μόλις στο νούμερο 293 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά βλέπει τον κόσμο από τα 2,11μ. (!), νίκησε τον σπουδαίο Σέρβο με 7-6(6), 6-3 σε 1 ώρα και 40 λεπτά. Έτσι του στέρησε τη δυνατότητα να κατακτήσει τον 100ο του τίτλο του ATP Tour. Αυτή ήταν και η πρώτη ήττα του «Νόλε» από αντίπαλο από τις ΗΠΑ μετά από 34 σερί νίκες.

Ο Όπελκα, ο οποίος έχει φτάσει μέχρι το Νο17 στην παγκόσμια κατάταξη, θα βρει στα ημιτελικά αντίπαλο τον Τζιοβάνι Μπέτσι-Περικάρ, ο οποίος πέτυχε την τρίτη σερί νίκη στο Κουίνσλαντ, αυτή τη φορά επί του Γιακούμπ Μενσίκ κι ενώ είχε αποκλείσει τους Νικ Κύργιο και Φράνσις Τιαφό.

Ο 21χρονος Γάλλος, έβγαλε ακόμη 19 άσους και έφτασε τους 75 σε τρία μόλις παιχνίδια μέσα στο 2025, επικρατώντας με 7-5, 7-6(5) του ανερχόμενου Τσέχου στον τρίτο προημιτελικό της διοργάνωσης.

Ο Μπέτσι-Περικάρ εξασφάλισε το νέο career high στο Νο30 της ATP Rankings χάρη στην πρόκρισή του στα ημιτελικά.

