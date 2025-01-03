O Φουρνιέ ψάχνει καλή μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη και ζητά συμβουλές

Αποφασισμένος να γνωρίσει όλες τις γεύσεις της Ελλάδας είναι ο Εβάν Φουρνιέ. Έτσι μετά την αποθέωση στην ελληνική φέτα, αλλά και τις συμβουλές που ζήτησε για το καλύτερο σουβλάκι, τώρα ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού ψάχνει… μπουγάτσα.

Η αποστολή των Πειραιωτών ταξίδεψε απευθείας από το Κάουνας στη Θεσσαλονίκη εν όψει του αυριανού αγώνα με τον Άρη και ο Γάλλος πρώην ΝΒΑερ αναζητεί το παραδοσιακό έδεσμα της πόλης.

«Δώστε μου το καλύτερο σημείο για μπουγάτσα στη Θεσσαλονίκη», έγραψε στο Twitter ο Φουρνιέ δεχόμενος αμέτρητες προτάσεις από άλλους μερακλήδες.

Κάποιοι του πρότειναν και άλλες παραδοσιακές γεύσεις της πόλης, όπως το τσουρέκι, ενώ άλλοι εξέφρασαν ανησυχίες μην… παρασυρθεί και πάρει κιλά.

Όπως και να' χει, ο 32χρονος άσος απολαμβάνει την παρουσία του στην Ελλάδα και το δείχνει σε κάθε ευκαιρία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.