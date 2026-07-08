Politico: ΟΙ ΗΠΑ ετοιμάζουν λίστα με ισπανικά προϊόντα που θα τεθούν υπό εμπάργκο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζει κατάλογο ισπανικών προϊόντων στα οποία ενδέχεται να επιβληθεί εμπάργκο, μετά την εντολή του Αμερικανού προέδρου να διακοπούν οι εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, που επικαλείται το Politico, το υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και το υπουργείο Εμπορίου, θα παρουσιάσει στον Τραμπ «μια λίστα με ισπανικά προϊόντα στα οποία θα μπορούσε να επιβληθεί εμπάργκο τις επόμενες ημέρες».

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα την εμπορική συμφωνία που υπέγραψαν πέρυσι οι ΗΠΑ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η Ισπανία είναι μέλος του μπλοκ των 27.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα νομοθεσία για την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας, η οποία περιλαμβάνει ρήτρα που επιτρέπει στην ΕΕ να αποχωρήσει σε περίπτωση παραβίασης της λεγόμενης Συμφωνίας του Τέρνμπερι.

«Η διαδικασία επιβολής δασμών σε προϊόντα από την Ισπανία δεν είναι τόσο δύσκολη», δήλωσε ο Τσαντ Μπόουν, πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επί κυβέρνησης Μπάιντεν. «Τι θα σήμαινε αυτό για τη Συμφωνία του Τέρνμπερι; Πιστεύω ότι θα ήταν καταστροφικό και πιθανότατα θα σήμαινε το τέλος της συμφωνίας».

Ο Τραμπ ζήτησε να μπλοκαριστεί το εμπόριο με την Ισπανία το πρωί της Τετάρτης στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, επικαλούμενος την άρνηση της Μαδρίτης να στηρίξει τον στόχο της Συμμαχίας για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

«Δεν μίλησα με την Ισπανία. Η Ισπανία είναι χαμένη υπόθεση. Δεν θέλουμε πλέον καμία εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία», δήλωσε στους δημοσιογράφους, προτού στραφεί στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και πει: «Θέλω να το κόψεις».



Πηγή: skai.gr

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