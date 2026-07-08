Οριστικά στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας ο Ζόρζε Ζεσούς.

Στα 71 του χρόνια, ο πολύπειρος προπονητής αναλαμβάνει τα ηνία της εθνικής ομάδας της χώρας του αποτελώντας τον αντικαταστάτη του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος αποδεσμεύτηκε μετά από την ήττα κόντρα στην Ισπανία και τον αποκλεισμό στη φάση των «16» του φετινού Μουντιάλ.

Ο Ζεσούς θα οδηγήσει την Πορτογαλία στο επερχόμενο Nations League, στο Euro του 2028, αλλά και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2030.

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από την Πορτογαλία και από την Αμόρα το μακρινό 1990, ενώ στην πορεία δούλεψε μεταξύ άλλων σε Μπενφίκα, Σπόρτινγκ, Μπράγκα, Φλαμένγκο και Φενέρμπαχτσε, ενώ η τελευταία του ομάδα ήταν η Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία συνεργάστηκε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

🚨🇵🇹 Jorge Jesus to become new Portugal head coach, here we go! He’s accepted to take over after Roberto Martínez. 🫱🏻‍🫲🏼



Jorge Jesus will lead the project for Nations League, Euro 2028 and next World Cup. 🔜



He’s won Saudi Pro League title at Al Nassr this season with Cristiano. pic.twitter.com/KL3f9SXqjb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026

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