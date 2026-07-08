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Ο Ζόρζε Ζεσούς αντικαταστάτης του Μαρτίνεθ στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας

Ο Ζεσούς θα οδηγήσει την Πορτογαλία στο επερχόμενο Nations League, στο Euro του 2028, αλλά και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα συνδιοργανώσει

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Ζεσούς

Οριστικά στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας ο Ζόρζε Ζεσούς.

Στα 71 του χρόνια, ο πολύπειρος προπονητής αναλαμβάνει τα ηνία της εθνικής ομάδας της χώρας του αποτελώντας τον αντικαταστάτη του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ο οποίος αποδεσμεύτηκε μετά από την ήττα κόντρα στην Ισπανία και τον αποκλεισμό στη φάση των «16» του φετινού Μουντιάλ.

Ο Ζεσούς θα οδηγήσει την Πορτογαλία στο επερχόμενο Nations League, στο Euro του 2028, αλλά και στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2030.

Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από την Πορτογαλία και από την Αμόρα το μακρινό 1990, ενώ στην πορεία δούλεψε μεταξύ άλλων σε Μπενφίκα, Σπόρτινγκ, Μπράγκα, Φλαμένγκο και Φενέρμπαχτσε, ενώ η τελευταία του ομάδα ήταν η Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, στην οποία συνεργάστηκε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Πορτογαλία
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