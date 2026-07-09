Μπικίνι, ετών 80: Το σκάνδαλο που άλλαξε τη μόδα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το μπικίνι γιορτάζει φέτος 80 χρόνια από την πρώτη του εμφάνιση στις 5 Ιουλίου 1946, όταν η χορεύτρια Μισελίν Μπερναντινί φόρεσε το πρώτο μπικίνι σε πισίνα του Παρισιού.

Η δημιουργία ανήκει στον μηχανολόγο μηχανικό Λουί Ρεάρ, ο οποίος επιδίωκε να προκαλέσει κοινωνική έκρηξη, όπως η πυρηνική δοκιμή στις Μπικίνι Νησιά λίγες ημέρες νωρίτερα.

Ο Ρεάρ διαφήμιζε το μπικίνι ως «την πρώτη ανατομική βόμβα» και υποστήριζε ότι «ένα μπικίνι είναι πραγματικό μπικίνι μόνο αν μπορεί να περάσει μέσα από μια βέρα».

«Το σημαντικότερο πράγμα μετά την ατομική βόμβα» κλείνει φέτος τα 80. Πώς λίγο ύφασμα κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω στη μόδα και τη σεξουαλική απελευθέρωση των γυναικών.Τέσσερα μικρά τρίγωνα υφάσματος, μερικά λεπτά κορδόνια και ένα σκάνδαλο που έμελλε να αλλάξει για πάντα τη μόδα: Στις 5 Ιουλίου 1946, η χορεύτρια στριπτίζ Μισελίν Μπερναντινί εμφανίστηκε σε πισίνα του Παρισιού φορώντας το πρώτο μπικίνι, μία δημιουργία του μηχανολόγου μηχανικού Λουί Ρεάρ.



Mπικίνι μόνο «αν χωράει μέσα από μία βέρα»

Πηγή: Deutsche Welle

Το όνομα δεν επιλέχθηκε τυχαία. Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι ΗΠΑ είχαν πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή στην πόλη Μπικίνι, στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ο Ρεάρ ήθελε με τη δημιουργία του να προκαλέσει μία ανάλογη έκρηξη – αυτή τη φορά κοινωνική. Και τα κατάφερε. Διαφήμιζε μάλιστα την εφεύρεσή του ως «την πρώτη ανατομική βόμβα», ενώ υποστήριζε ότι «ένα μπικίνι είναι πραγματικό μπικίνι μόνο αν μπορεί να περάσει μέσα από μια βέρα».Η αντίδραση ήταν εκρηκτική. Για τα ήθη της μεταπολεμικής εποχής, ένα γυναικείο σώμα με μπικίνι ήταν υπερβολικά... γυμνό. Ακόμα και τα περιοδικά μόδας ήταν αρχικά επιφυλακτικά. Η Νταϊάνα Βρίλαντ φέρεται να χαρακτήρισε το μπικίνι «το σημαντικότερο πράγμα μετά την ατομική βόμβα».Σύμβολο απελευθέρωσηςΗ μεγάλη ανατροπή ήρθε με σταρ όπως η Μπριζίτ Μπαρντό και η Μέριλιν Μονρόε. Και το 1962, όταν η Ούρσουλα Άντρες αναδύθηκε από τη θάλασσα στον «Τζέιμς Μποντ: Πράκτωρ 007 εναντίον Δρ. Νο», το τελευταίο μεγάλο οχυρό των ταμπού είχε ουσιαστικά σπάσει.Κατά τα χρόνια που ακολούθησαν, το μπικίνι συνδέθηκε με τη σεξουαλική απελευθέρωση, το αντισυλληπτικό χάπι, τη μίνι φούστα και την αμφισβήτηση του κατεστημένου. Από σκάνδαλο μετατράπηκε σε σύμβολο ελευθερίας και αυτοδιάθεσης. Ογδόντα χρόνια μετά, εξακολουθεί να είναι κάτι περισσότερο από λίγο ύφασμα: ένα διαχρονικό statement πάνω στο σώμα, τη μόδα και την ελευθερία.Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.