Χώρισαν η Margaret Qualley και ο Jack Antonoff

Τίτλοι τέλους φαίνεται πως πέφτουν στον γάμο της ηθοποιού Μάργκαρετ Κουάλεϊ και του μουσικού παραγωγού Τζακ Άντονοφ, καθώς, σύμφωνα με το περιοδικό People, το ζευγάρι χώρισε λίγους μόλις μήνες πριν συμπληρώσει τρία χρόνια έγγαμου βίου.

Πηγές αναφέρουν ότι το ζευγάρι αποφάσισε να ζήσει χωριστά καθώς η σχέση τους είναι «κλονισμένη».

Άτομο από το περιβάλλον τους σημειώνει πως «προσπαθούν να βρουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα».

Το δημοσίευμα έρχεται λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση του Άντονοφ στον γάμο της στενής φίλης του, Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι, χωρίς τη σύζυγό του στο πλευρό του. Αντί της Κουάλεϊ, τον συνόδευε η αδελφή του, σχεδιάστρια μόδας Ρέιτσελ Άντονοφ.

Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2021, όταν φωτογραφήθηκαν να φιλιούνται στο Μπρούκλιν. Το 2022 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί σε επίσημη εκδήλωση, ενώ λίγους μήνες αργότερα επιβεβαιώθηκε ο αρραβώνας τους.

Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2023 στο Νιου Τζέρσεϊ, παρουσία πολλών διάσημων προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων η Τέιλορ Σουίφτ, ο Τσάνινγκ Τέιτουμ, η Ζόι Κράβιτζ, η Κάρα Ντελεβίν και η Λάνα Ντελ Ρέι.

Μάλιστα, τον περασμένο Απρίλιο ο Άντονοφ είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι κατάλαβε πως η Κουάλεϊ ήταν η γυναίκα που θα παντρευόταν «από τη στιγμή που τη γνώρισε», περιγράφοντας τη γνωριμία τους ως «σκηνή από ρομαντική ταινία».

Από την πλευρά της, η ηθοποιός είχε μιλήσει με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της σε συνέντευξή της το 2023, χαρακτηρίζοντάς τον «τον άνθρωπό της» και εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για τη ζωή που έχτιζαν μαζί.

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι Τύπου των δύο σταρ δεν έχουν σχολιάσει τις πληροφορίες περί χωρισμού.

Πηγή: skai.gr

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