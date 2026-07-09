«Portugal Sempre»: Το πρώτο ποστ του Ρονάλντο μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας

Δύο ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από την Ισπανία στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ρονάλντο δημοσίευσε δύο φωτογραφίες με το εθνόσημο, συνοδεύοντάς τες με τη λιτή λεζάντα: «Portugal Sempre» («Πορτογαλία για πάντα»).

Πρόκειται για το πρώτο post του Ρονάλντο μετά τον αποκλεισμό των Ίβηρων από το Μουντιάλ, σε ένα τουρνουά που, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ισπανία, ήταν πιθανότατα το τελευταίο της καριέρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

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