Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε από τη Σύνοδο Κορυφής της Άγκυρας ότι «η Ισπανία είναι ένας απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ».

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε στον γγ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι είπε στον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ να διακόψει όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία.

«Δεν θέλω καμία δουλειά μαζί τους» επισήμανε.

«Διακοπή σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία παρακαλώ, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων (εννοεί τη διακοπή όλων των ταξιδιών, των τουριστικών ροών και των επίσημων ή επαγγελματικών επισκέψεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μαδρίτης). Δείτε τους να γυρίζουν πίσω τρέχοντας. Θα γυρίσουν πίσω τρέχοντας... Φέρονται απαίσια στον Μαρκ Ρούτε».

«Η Ισπανία θα έρθει σε εμάς λέγοντας: "Παρακαλούμε, παρακαλούμε, θέλουμε να κάνουμε εμπόριο μαζί σας, κύριε" Δεν θέλω καμία σχέση μαζί τους».

«Μην μιλάς καν στην Ισπανία. Δεν υπάρχει ελπίδα με αυτούς... Είναι κακοί άνθρωποι» προέτρεψε τον Ρούτε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι «μας αντιμετωπίζουν άδικα στο ΝΑΤΟ, πληρώνουμε δυσανάλογα... Δεν είμαι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ λόγω αυτών που έκαναν με τη Γροιλανδία και το Ιράν».

«Υπήρχε μια εποχή που πληρώναμε το 100% (των αμυντικών δαπανών) του ΝΑΤΟ. Πολλές χώρες δεν πλήρωναν τίποτα».

«Μου αρέσει ο Ερντογάν μου αρέσει και ο Μπίμπι»

«Για παράδειγμα, μου αρέσει ο Ερντογάν. Μου αρέσει ο Μπίμπι (Νετανιάχου). Αλλά δεν μου αρέσει αυτό που λέει ο Μπίμπι για την Τουρκία και τον πρόεδρο Ερντογάν. Μου αρέσει ο Πρόεδρος Ερντογάν. Έστρωσε το κόκκινο χαλί. Είναι καταπληκτικός. Αλλά ο Μπίμπι είπε άσχημα πράγματα χθες για την Τουρκία και τον Ερντογάν. Και είπα, ξέρετε, μίλησα μαζί του (στον Νετανιάχου). Είπα ότι θα μπορούσε να είχε πάει στον πόλεμο επειδή δεν του αρέσει πολύ το Ισραήλ. Και δεν του αρέσει πολύ ο Μπίμπι. Και δεν πήγε, εξαιτίας μου. Και αυτή είναι μια στρατιωτική δύναμη. Εκατομμύρια στρατιώτες. Η Τουρκία είναι πολύ ισχυρή. Έχουν πολύ από τον καλύτερο εξοπλισμό μας. Προσπαθούν να αποκτήσουν τα F-35. Αλλά δεν πήγε. Ήθελε... Θα πήγαινε. Αν δεν ήμουν εγώ, θα είχε πάει. Και θα ήταν στην άλλη πλευρά».

«Άρρωστοι άνθρωποι»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης πως το μνημόνιο κατανόησης με τους Ιρανούς «νομίζω τελείωσε» μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις των δύο πλευρών. «Δεν θέλω επαφές μαζί τους, είναι άρρωστοι» επισήμανε.

«Είναι ψεύτες, είναι απατεώνες, είναι άρρωστοι άνθρωποι. Έχουν βλάψει τον λαό τους. Σκότωσαν 54.000 ανθρώπους — μέχρι τώρα — που διαμαρτύρονταν. Ξέρετε, λένε "πώς ο λαός δεν πήρε την εξουσία;" Δεν μπορούν να την πάρουν επειδή είναι νεκροί».

«Τους σκότωσαν. Κανείς δεν πρόκειται να πάρει την εξουσία — δεν έχουν όπλα, και η άλλη πλευρά έχει πολυβόλα. Και μετά τους σκοτώνουν. Ο τύπος δεν το αναφέρει. Θα αφήσω τους υπέροχους διαπραγματευτές μας να συνεχίσουν να μιλάνε αν θέλουν, αλλά δεν το βλέπω (λύση)».

«Είναι ψεύτες... Κάνουμε μια συμφωνία. Όλοι συμφωνούν. Όχι πυρηνικά όπλα. Κάνουμε μια συμφωνία. Βγαίνουν έξω, μιλούν στον Τύπο, λένε ότι "δεν μιλήσαμε ποτέ γι' αυτό". Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Έχουν χαζέψει».

«Νομίζω ότι οι Ιρανοί είναι ανίκανοι. Αν ήταν ικανοί, θα είχαν κάνει μια συμφωνία πριν από 47 χρόνια».

«Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν συμπαθεί το Ιράν. Ο Ερντογάν τυχαίνει να είναι πολύ λογικός, και οι Ιρανοί τυχαίνει να είναι πολύ τρελοί» επέμεινε.

Κατόπιν ανέφερε ότι είναι στόχος της Τεχεράνης για δολοφονία: «Είμαι σε κάθε μία από τις λίστες τους. Και μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι ήμουν λίγο τυχερός, αλλά αυτό ίσως δεν διαρκέσει πολύ... Επειδή έτσι είναι τα πράγματα, αλλά έχουμε σπουδαίους ανθρώπους. Αλλά αυτοί είναι κακοί, άρρωστοι άνθρωποι, και πρέπει να απαλλαγούμε από τον καρκίνο τους. Αυτόν τον καρκίνο. Και ξέρετε τι κάνετε; Πρέπει να κόψεις τον καρκίνο νωρίς».

«Νομίζω ότι η Κίνα μας φέρθηκε σωστά» σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν μπήκε ποτέ στον πόλεμο. Δεν προμήθευσε ποτέ εξοπλισμό στο Ιράν. Ο Σι ήταν εξαιρετικός. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του προέδρου Σι».

«Η Γροιλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα»

Ο Τραμπ δήλωσε δε, ότι «η Γροιλανδία είναι μεγάλο πρόβλημα για εμάς».

«Η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι για τη Δανία. Στην πραγματικότητα, όταν η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί σε λιγότερο από μία ημέρα — ο Χίτλερ τους νίκησε σε μία ημέρα, την κατέλαβε — και μας ζήτησαν να φροντίσουμε τη Γροιλανδία. Στην πραγματικότητα, πήραμε τη Γροιλανδία και μετά, ανόητα, την επιστρέψαμε. Δεν έπρεπε να την είχαμε επιστρέψει».

«Είμαι ο νούμερο ένα στο TikTok. Κάπου 4 δισεκατομμύρια προβολές ή κάτι τέτοιο. Οπότε, δεν ξέρω - οι άνθρωποι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις προτεραιότητές τους» σχολίασε δε.

«Είμαι ένας επιτυχημένος διαπραγματευτής. Συναλλάσσομαι με τους Ιρανούς και λέω ότι είναι από διαφορετική σχολή».

Πηγή: skai.gr

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