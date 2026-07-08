Μουντιάλ 2026: 72 ευρωβουλευτές ζητούν έρευνα για τον Τζιάνι Ινφαντίνο μετά την υπόθεση Μπάλογκαν

Εβδομήντα δύο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν τη διεξαγωγή έρευνας σε βάρος του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να άρει την τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπάλογκαν, η οποία είχε επιβληθεί έπειτα από απευθείας κόκκινη κάρτα.

Την περασμένη Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ινφαντίνο, ζητώντας να ανατραπεί η αυτόματη ποινή αποκλεισμού που είχε επιβληθεί στον Μπάλογκαν μετά την αποβολή του στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Τέσσερις ημέρες αργότερα, η πειθαρχική επιτροπή της FIFA έδωσε το «πράσινο φως» στον ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί στο κρίσιμο παιχνίδι με το Βέλγιο.

Σε επιστολή που εστάλη στις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ευρωβουλευτές καλούν τις ομοσπονδίες να «ενώσουν τη φωνή τους με τις πρόσφατες εκκλήσεις υπέρ της διεξαγωγής έρευνας» για τον πρόεδρο της FIFA.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι: η απόφαση της FIFA να αλλάξει τον κανόνα περί τιμωρίας μετά από κόκκινη κάρτα εν μέσω της διοργάνωσης αποτελεί ντροπή και διαστρέβλωση της δικαιοσύνης», δήλωσε ο ευρωβουλευτής της ομάδας Renew, Μπάρι Άντριους, συντάκτης της επιστολής. «Για ακόμη μία φορά είδαμε τον Ινφαντίνο και τη FIFA να υποκύπτουν στις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.»

Παρά τη συμμετοχή του Μπάλογκαν, οι Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισαν βαριά ήττα με 4-1 από ένα ιδιαίτερα αποφασισμένο Βέλγιο. Μάλιστα, οι Βέλγοι ποδοσφαιριστές πανηγύρισαν το τέταρτο γκολ τους χλευάζοντας τις χαρακτηριστικές χορευτικές κινήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι, εφόσον η FIFA επιβάλλει τον κώδικα δεοντολογίας της στις 27 εθνικές ομοσπονδίες της ΕΕ, οι ίδιες «δεσμεύονται επίσης από τον κώδικα δεοντολογίας της FIFA να απαιτούν την απόδοση ευθυνών από τα ανώτατα στελέχη της Ομοσπονδίας».

Η FIFA δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού σχετικά με την επιστολή. Ο Ινφαντίνο, πάντως, έχει στο παρελθόν αρνηθεί ότι επηρέασε την απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής.

Η επιστολή της Τετάρτης είναι η τρίτη που αποστέλλεται μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων από Ευρωπαίους νομοθέτες προς τη FIFA. Την περασμένη εβδομάδα, ο Μπάρι Άντριους είχε ήδη ζητήσει τη διερεύνηση του Ινφαντίνο για πιθανές παραβιάσεις των κανόνων πολιτικής ουδετερότητας της Ομοσπονδίας, χαρακτηρίζοντας τη FIFA «βαθιά διεφθαρμένη». Δύο ημέρες αργότερα, ο επίσης ευρωβουλευτής της Renew, Πέτρας Άουστρεβιτσιους, επέκρινε τη FIFA για την απόφασή της να επιτρέψει τη συμμετοχή της Ρωσίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κάτω των 15 ετών τον Οκτώβριο.

Οι δύο προηγούμενες επιστολές είχαν συγκεντρώσει 50 και 44 υπογραφές αντίστοιχα, γεγονός που καθιστά τη νέα πρωτοβουλία την ευρύτερα υποστηριζόμενη μέχρι σήμερα. Την επιστολή συνυπογράφουν ευρωβουλευτές από έξι διαφορετικές πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

«Ελάχιστα ζητήματα μπορούν να συγκεντρώσουν τόσο μεγάλη διακομματική στήριξη», κατέληξε ο Άντριους.

Πηγή: skai.gr

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