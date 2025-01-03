NBA: Έγραψε ιστορία ο Στεφ Κάρι - Ξεπέρασε τον Τζόρνταν

Διπλό ρεκόρ σημείωσε ο Στεφ Κάρι στη νίκη των Γουόριορς επί των Σίξερς. Ο 36χρονος γκαρντ έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που έχει 8/8 τρίποντα και διψήφιο αριθμό ασίστ (10) σε έναν αγώνα.

Πέραν αυτού, το ακόμη πιο σημαντικό επίτευγμα του τετράκις πρωταθλητή του ΝΒΑ, είναι πως τελειώνοντας τον αγώνα με 30 πόντους έγινε ο πρώτος γκαρντ στην ιστορία σε αριθμό αγώνων όπου έχει 30 ή περισσότερους πόντους.

Πλέον ο Κάρι έφτασε τα 40 τέτοια παιχνίδια ξεπερνώντας τον Μάικλ Τζόρνταν (39). Πάντως, είναι ακόμη τέταρτος στη λίστα, καθώς προπορεύονται οι Λεμπρόν Τζέιμς (107), Καρλ Μαλόουν (80) και Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ (48).

