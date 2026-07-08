Ο Justin Bieber προστέθηκε ως καλλιτέχνης στο Halftime Show του Τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA, μπαίνοντας στο σχήμα ως συν-επικεφαλής (co-headliner) μαζί με τη Madonna, τη Shakira και τους BTS.

Η FIFA και η Global Citizen διοργανώνουν το πρώτο Halftime Show στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA στις 19 Ιουλίου στο New York New Jersey Stadium. Το 11λεπτο θέαμα θα περιλαμβάνει επίσης τον Burna Boy, τον Gustavo Dudamel και τη χορωδία PS22 Chorus μαζί με τους Coldplay, των οποίων ο τραγουδιστής Chris Martin επιμελήθηκε το σόου στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου ρόλου του ως διεθνής επιμελητής του Global Citizen Festival. Ο Κέρμιτ, η Μις Πίγκι και άλλοι χαρακτήρες από το The Muppets θα εμφανιστούν επίσης κατά τη διάρκεια του εορτασμού.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA ενώνει τον κόσμο με έναν τρόπο που τίποτα άλλο δεν μπορεί», αναφέρει ο Bieber σε δήλωσή του. «Είμαι ευγνώμων που αποτελώ μέρος αυτού του Halftime Show, και ακόμη πιο ευγνώμων γνωρίζοντας ότι ήδη βοηθά στην επέκταση της πρόσβασης στην εκπαίδευση για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο».

Το Halftime Show διοργανώνεται προς υποστήριξη του Ταμείου Εκπαίδευσης της FIFA και της Global Citizen (FIFA Global Citizen Education Fund), το οποίο εργάζεται για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό την επέκταση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και το ποδόσφαιρο για παιδιά σε όλο τον κόσμο. Το Ταμείο έχει ήδη συγκεντρώσει 50 εκατομμύρια δολάρια και θα προσφέρει ως δωρεά στη διοργάνωση 1 δολάριο για κάθε εισιτήριο που πωλείται για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA είναι μία από τις λίγες στιγμές που πραγματικά ενώνουν ολόκληρο τον κόσμο», αναφέρει ο Burna Boy σε δήλωσή του. «Το να εκπροσωπώ την Αφρική στο πρώτο στην ιστορία Halftime Show του Τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA είναι ένα προνόμιο και μια ευθύνη που δεν παίρνω ελαφρά. Είναι τιμή μου να είμαι μέρος μιας παράστασης που όχι μόνο γιορτάζει το ποδόσφαιρο και τον πολιτισμό, αλλά βοηθά επίσης στη δημιουργία μεγαλύτερων ευκαιριών για τα παιδιά μέσω της εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο».

«Όταν πρόκειται για το τι χρειάζεται ο κόσμος, δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την εκπαίδευση», προσθέτει ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο. «Είμαστε περήφανοι που ο Justin Bieber ενώνεται με τη Madonna, τη Shakira και τους BTS ως συν-επικεφαλής του Halftime Show του Τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA 2026, προς υποστήριξη του FIFA Global Citizen Education Fund και της αποστολής μας να επεκτείνουμε την πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και ποδοσφαιρικές ευκαιρίες για παιδιά σε όλο τον κόσμο».

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη συγκέντρωση καλλιτεχνών ενωμένων για έναν σκοπό μετά το Live Aid, και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι τα πιο δημοφιλή 11 λεπτά τηλεοπτικής μετάδοσης μουσικής παράστασης στην ιστορία», λέει ο Χιου Έβανς, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Global Citizen. «Αυτοί οι εξαιρετικοί καλλιτέχνες, που εκπροσωπούν κάθε γωνιά του πλανήτη, ενώνονται για να βοηθήσουν στη δημιουργία ευκαιριών για τα παιδιά παντού μέσω του FIFA Global Citizen Education Fund. Μαζί, καλούμε τους παγκόσμιους ηγέτες, συγκεκριμένα τον Πρόεδρο Μακρόν και τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ, να εκμεταλλευτούν αυτή τη στιγμή της παγκόσμιας ενότητας συνεισφέροντας στο Ταμείο Εκπαίδευσης και διασφαλίζοντας ότι αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα θέσει ένα νέο σημείο αναφοράς για διαρκή αντίκτυπο».

Πηγή: skai.gr

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