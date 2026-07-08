Σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της Συμμαχίας προϋποθέτει τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των ανησυχιών όλων των κρατών-μελών έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την άφιξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας.

«Σε μια στιγμή κατά την οποία η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοικτή απειλή πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση πως οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. «Άλλωστε, είμαστε μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτά τα εκκρεμή ζητήματα μπορούν να επιλυθούν στο πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας και της συνεργασίας».

Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους.

Όπως ανέφερε, η Ευρώπη έχει πλέον κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ο ίδιος παραμένει σταθερός υποστηρικτής της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι ως ανταγωνιστικού σχήματος προς το ΝΑΤΟ, αλλά ως ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα που ενισχύει συνολικά τη Συμμαχία.

«Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει τον στόχο του 3,5%»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται ήδη στις χώρες που εκπληρώνουν τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για αμυντικές δαπάνες, πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεών μας ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η χώρα μου βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική περιοχή, αντιμετωπίζοντας σημαντικές προκλήσεις ασφαλείας. Διατηρήσαμε πάντοτε τη δέσμευσή μας για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, ακόμη και σε περιόδους βαθιάς οικονομικής λιτότητας, και σήμερα είμαστε μία από τις πέντε χώρες που ηγούνται στη Συμμαχία όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα συγκαταλέγεται πλέον στις 5 χώρες της Συμμαχίας με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες, ενώ κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα διατηρηθεί.

Τόνισε ότι είναι κρίσιμο να δοθεί χρόνος στη διπλωματία για την επίλυση της κρίσης, επισημαίνοντας πως μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου, γεγονός που θα επιβάρυνε περαιτέρω το κόστος ζωής των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όλη η δήλωση Μητσοτάκη:

Η σημερινή συζήτηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης για τον επιμερισμό των βαρών στο ΝΑΤΟ, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν ο Πρόεδρος Τραμπ, κατά την πρώτη του θητεία, που με τον δικό του τρόπο έθεσε στους Ευρωπαίους συμμάχους το ζήτημα της ανάγκης για μια αναπροσαρμογή του ΝΑΤΟ, με στόχο μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συνεισφορά στην κατανομή των βαρών. Και αυτό είναι κάτι που πράγματι έχει συμβεί.

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε σημαντική πρόοδος, και εγώ προσωπικά υπήρξα πάντοτε ένθερμος υποστηρικτής της ιδέας της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας — όχι ως ανταγωνιστικής δύναμης απέναντι στο ΝΑΤΟ, αλλά ως ενός ισχυρού ευρωπαϊκού πυλώνα που θα μπορούσε να ενισχύσει τη Συμμαχία συνολικά.

Στη Χάγη, πέρυσι, λάβαμε σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τους στόχους-ορόσημα που θα θέσουμε για τις αμυντικές δαπάνες. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι η χώρα μου, η Ελλάδα, ήδη από φέτος επιτυγχάνει τον στόχο του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες, πολύ νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Αυτή τη στιγμή υλοποιούμε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεών μας ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η χώρα μου βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη γεωπολιτική περιοχή, αντιμετωπίζοντας σημαντικές προκλήσεις ασφαλείας. Διατηρήσαμε πάντοτε τη δέσμευσή μας για τις αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, ακόμη και σε περιόδους βαθιάς οικονομικής λιτότητας, και σήμερα είμαστε μία από τις πέντε χώρες που ηγούνται στη Συμμαχία όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την περιφερειακή κατάσταση, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα και την αισιοδοξία μου ότι η εκεχειρία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών θα διατηρηθεί. Είναι κρίσιμο να δοθεί χρόνος στη διπλωματία, ώστε να επιλυθεί αυτό το δύσκολο ζήτημα. Σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ζωής αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, όλοι φυσικά ευχόμαστε να μην υπάρξει νέα κλιμάκωση της έντασης, η οποία θα οδηγούσε σε περαιτέρω αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

Δεν πρόκειται να σχολιάσω τις δηλώσεις που έγιναν χθες από τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Πρόεδρο Ερντογάν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας.

Σε μια στιγμή κατά την οποία η χώρα μου εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανοικτή απειλή πολέμου από την Τουρκία, σε περίπτωση που ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση πως οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων του ΝΑΤΟ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Άλλωστε, είμαστε μια αμυντική συμμαχία και είμαι βέβαιος ότι αυτά τα εκκρεμή ζητήματα μπορούν να επιλυθούν στο πνεύμα των σχέσεων καλής γειτονίας και της συνεργασίας.

Πηγή: skai.gr

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