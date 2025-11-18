Super League 2: Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 11ης αγωνιστικής

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής της Super League 2, καθώς και οι μεταδόσεις των αγώνων. Για τον Α Όμιλο, ο πρωτοπόρος Ηρακλής υποδέχεται την Καβάλα το Σάββατο στις 14:00 με τηλεοπτική κάλυψη από το Action 24, ενώ η Νίκη Βόλου θα φιλοξενηθεί από τον Καμπανιακό, την ίδια ημέρα στις 15:00 και μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το sportal.gr.

Από την άλλη, από τον Β Όμιλο ξεχωρίζει το ματς της Athens Kallithea με τον Πανιώνιο το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 14:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Action 24. Η πρωτοπόρος Καλαμάτα υποδέχεται τα Χανιά το Σάββατο στις 15:00 και μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το sportal.gr.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής και οι μεταδόσεις:

A ΟΜΙΛΟΣ

ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ, ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ 14:00 22/11/25 ACTION 24

KAMΠΑΝΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ 15:00 22/11/25 SPORTAL .GR

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ, ΓΗΠΕΔΟ ΕΣΙ ''ΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ''15:00 23/11/25 SPORTAL .GR

ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ - ASTERAS B AKTOR, ΔΑΚ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 14:00 23/11/25 ATHLETICO.GR

ANAΓ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΑΟΚ Β, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΒΑΔΕΙΑΣ”ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ” 15:00 22/11/25 SPORTAL .GR

Β ΟΜΙΛΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΜΑΡΚΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 15:00 23/11/25 SPORTAL .GR

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΧΑΝΙΑ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 15:00 22/11/25 SPORTAL .GR

ATHENS KALLITHEA - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ''ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ'' 14:00 23/11/25 ACTION 24

AIΓΑΛΕΩ - ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ 15:00 23/11/25 SPORTAL .GR

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β - ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ, Π.Κ. ΡΕΝΤΗ 14:00 22/11/25 SPORTAL .GR

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.