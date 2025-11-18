Ακόμη πιο κοντά στην επισημοποίηση της απόκτησης της πλειοψηφίας των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι από σήμερα η πλευρά του Τέλη Μυστακίδη.

Εστάλη στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ο σχετικός φάκελος με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πλέον απομένει η εξέταση και η έγκριση του από την ΕΕΑ για να επικυρωθεί η μεταβίβαση.

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθεί από την Επιτροπή η ημέρα της συνεδρίασής της η οποία και θα γίνει η εξέταση των στοιχείων που έχει καταθέσει η πλευρά του Μυστακίδη.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Θεσσαλονίκη ο Τέλης Μυστακίδης για να μπορέσει να διευκολύνει τις διαδικασίες προχώρησε στη σύσταση μιας εταιρείας (ALPHA SPORTS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε), η οποία και θα εμφανίζεται ως αυτή που αγοράζει τις μετοχές.

Ο Μυστακίδης θα κατέχει περίπου το 61% των μετοχών της ΚΑΕ.

