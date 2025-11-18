Ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα επισκέφτηκε την Αθήνα για σειρά συναντήσεων για το Final Four της Euroleague που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens (ΟΑΚΑ) τον Μάιο

Ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας και θρύλος του Παναθηναϊκού συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το πρόγραμμά του περιλαμβάνει και συνάντηση και με τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού υπουργό, Γιάννη Βρούτση.

Οι δύο ημιτελικοί θα γίνουν στις 22 Μαΐου, ενώ δύο μέρες μετά, στις 24 Μαΐου, θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός, ενώ ο... ανούσιος μικρός τελικός αποφασίστηκε να καταργηθεί.

Δείτε φωτογραφίες:

