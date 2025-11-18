Στη διάθεση των φιλάθλων τέθηκαν τα εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα της Εθνικής ομάδας μετά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ. Στις 27 Νοεμβρίου (18:30) η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στο «Αλεξάνδρειο» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Μάλιστα, η «αφίσα» της ΕΟΚ έχει κεντρικά πρόσωπα τους Αλέξανδρο Σαμοντούροβ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, που φαίνεται πως θα είναι στις κλήσεις, όπως πιθανώς και άλλοι παίκτες των «αιωνίων». Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός παίζει την επόμενη Τρίτη και ο Ολυμπιακός την επόμενη Τετάρτη για την Ευρωλίγκα.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει το πρώτο βήμα της Εθνικής Ανδρών προς το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 και μπορείτε να βρεθείτε δίπλα στην επίσημη αγαπημένη με ένα απλό «κλικ»! Είναι άλλωστε μια πόλη που έχει δείξει και αποδείξει την αγάπη της για το μπάσκετ!

Ο αγώνας Ελλάδα – Ρουμανία θα διεξαχθεί στις 27 Νοεμβρίου στις 18.30 στο «Αλεξάνδρειο» και τα εισιτήρια διατίθενται από σήμερα (18/11) στις 13.00 από την ticketmaster. Για τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας δεν απαιτείται η χρήση του gov wallet.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

