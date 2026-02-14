Ο ένας - ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς - είναι χωρίς ομάδα και απολαμβάνει την αγαπημένη του Ελλάδα. Ο άλλος - ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους - βρισκόταν στον πάγκο της Φενέρ χθες το βράδυ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR και αφού απέδρασε με τη νίκη, επέτρεψε στον εαυτό του να διασκεδάσει.

Αν έρωτας είχε όνομα θα ήταν το δικό σας

☘️🥰#paobc pic.twitter.com/rnnh2sGNXG February 14, 2026

Οι δύο «γίγαντες» του μπάσκετ και της Παναθηναϊκής ιστορίας, συναντήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στα μπουζούκια και διασκέδασαν με την ψυχή τους στον Αντώνη Ρέμο και στον Χρήστο Μάστορα. Εννοείται πως ο κόσμος που βρέθηκε στο μαγαζί, ενθουσιάστηκε με την απρόσμενη παρουσία τους, ενώ οι δύο τραγουδιστές τους αφιέρωσαν τραγούδια τους.

Γιασικεβίτσιους και Ομπράντοβιτς ξεφαντώνουν στα μπουζούκια. pic.twitter.com/NCmx2Qeh5k — Flash.gr (@flashgrofficial) February 14, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.