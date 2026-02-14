Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ομπράντοβιτς και Γιασικεβίτσιους τα «έσπασαν» στον Ρέμο και στον Μάστορα - Δείτε βίντεο

Οι δύο πρώην πρωταθλητές Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό, συναντήθηκαν απρόσμενα το βράδυ της Παρασκευής στα μπουζούκια και το διασκέδασαν με την καρδιά τους 

Σαρούνας και Ζέλικο

Ο ένας - ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς - είναι χωρίς ομάδα και απολαμβάνει την αγαπημένη του Ελλάδα. Ο άλλος - ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους - βρισκόταν στον πάγκο της Φενέρ χθες το βράδυ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR και αφού απέδρασε με τη νίκη, επέτρεψε στον εαυτό του να διασκεδάσει.

Οι δύο «γίγαντες» του μπάσκετ και της Παναθηναϊκής ιστορίας, συναντήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στα μπουζούκια και διασκέδασαν με την ψυχή τους στον Αντώνη Ρέμο και στον Χρήστο Μάστορα. Εννοείται πως ο κόσμος που βρέθηκε στο μαγαζί, ενθουσιάστηκε με την απρόσμενη παρουσία τους, ενώ οι δύο τραγουδιστές τους αφιέρωσαν τραγούδια τους. 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ζέλικο Ομπράντοβιτς ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark