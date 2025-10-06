Ο Ηρακλής εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημέρωσε πως ηγετικό μέλος της ομάδας επέβαλε πρόστιμο 5 χιλιάδες ευρώ στον ποδοσφαιριστή Στουρνάρα, καθώς έκανε λάθος και δέχθηκε ο Γηραιός γκολ από τον Νέστο Χρυσούπολης (3-1), σε αγώνα για τη Super League 2.

Μάλιστα, την επόμενη φορά που θα διαπράξει κάποιος παίκτης ανάλογο λάθος, το πρόστιμο θα πάει από 5 χιλιάδες σε 10 χιλιάδες ευρώ.

Η ανακοίνωση της ομάδας:

«Μετά τον νικηφόρο αγώνα της ομάδας με τον Νέστο, υπήρξε έντονη συζήτηση στα αποδυτήρια από ηγετικό μέλος της ομάδας, όπου ανακοινώθηκε επιβολή χρηματικού προστίμου 5000€ με αναστολή στον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο σοβαρό λάθος το οποίο οδήγησε στην παραχώρηση ενός ανεπίτρεπτου και γελοίου γκολ.

Παράλληλα, έγινε σαφές προς όλους τους ποδοσφαιριστές ότι οποιοδήποτε ανάλογο λάθος στο μέλλον, ειδικά σε φάσεις όπου η ομάδα επιχειρεί παιχνίδι από πίσω (build up), θα επιφέρει αυστηρές ποινές και συνέπειες.

Η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για αβλεψίες, χαλαρότητα ή επιπόλαιες ενέργειες που κοστίζουν βαθμούς και εκθέτουν την ομάδα και τον κόσμο της.

Ήδη η ομάδα έχει δεχθεί δύο ανεπίτρεπτα γκολ στους αγώνες με Καβάλα και Νέστο, και η στάση της διοίκησης είναι πλέον αμετάκλητη: Τέτοια λάθη δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά ξανά, από κανέναν.

Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης ξανακάνει τέτοιο λάθος στο μέλλον, θα τιμωρηθεί με το χρηματικό πρόστιμο των 10000€».

