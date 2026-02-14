Η μάχη των δύο τελευταίων πρωταθλητών Ευρώπης κρίθηκε στο σουτ

Το παιχνίδι μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Φενερ εξελίχθηκε σε αληθινό θρίλερ,όπως συνηθίζεται όταν κοντράρονται αυτές οι δύο κορυφαίες ομάδες της EuroLeague.Η ένταση κυριάρχησε μέχρι την τελευταία κατοχή, με τους πράσινους να χάνουν κρίσιμες επιθέσεις στα τελευταία δύο λεπτά.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο ματς με ενέργεια και στόχο να ελέγξει τον ρυθμό,με την επιστροφή του Κέντρικ Ναν να δίνει νέα πνοή στην επίθεση. Αρχικά φάνηκε να ψάχνει τα πατήματά του, όμως όσο προχωρούσε το παιχνίδι άνοιξε χώρους, τράβηξε άμυνες και δημιούργησε επιλογές για τους συμπαίκτες του όταν ο ίδιος δεν σκόραρε.

Ο TJ Σορτς εμφανίστηκε επίσης ανανεωμένος και εκμεταλλεύτηκε την ταχύτητά του απέναντι σε πιο αργούς ψηλούς, έχοντας διαστήματα μεγάλης προσφοράς, ενώ το αναπάντεχο small‑ball σχήμα λόγω εξόδου του Χόλμς με αιμορραγία, με Ερνανγκόμεθ και Οσμάν στο 4-5 στο δεύτερο δεκάλεπτο, προσέφερε καλύτερο spacing και ευελιξία σε επίθεση και άμυνα, περιορίζοντας τα επιθετικά ριμπάουντ και δίνοντας στον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να γυρίσει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο.

