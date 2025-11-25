Ηρακλής Θεσσαλονίκης: Γιορτάζει τα 117 χρόνια της ιστορίας του

Με ανάρτηση της η ΠΑΕ Ηρακλής αναφέρεται στα γενέθλια της ομάδας της Θεσσαλονίκης και μάλιστα παρουσιάζει ειδικό επετειακό σήμα. Ο «Γηραιός» προπορεύεται στο βόρειο όμιλο της Super League 2 και ελπίζει βάσιμα φέτος στην άνοδο και επιστροφή στα «μεγάλα σαλόνια».

«117 χρόνια Ηρακλής.

117 χρόνια ιστορίας που δεν περιορίζονται σε ημερομηνίες, αλλά γράφτηκαν με ανθρώπους, αγώνες, δάκρυα, νίκες, πίκρες και πίστη.

Από τις γειτονιές της παλιάς Θεσσαλονίκης μέχρι το σήμερα, ο Ηρακλής δεν υπήρξε ποτέ απλώς ένας σύλλογος, υπήρξε κομμάτι της πόλης. Μια φλόγα που περνά από γενιά σε γενιά και δεν έσβησε ποτέ, ούτε όταν όλα γύρω της έλεγαν πως δεν γίνεται.

Γιορτάζουμε 117 χρόνια, όχι για να κοιτάξουμε πίσω, αλλά για να θυμηθούμε ποιοι είμαστε.

Αυτή η φανέλα μεγάλωσε πρωταθλητές, ενέπνευσε χιλιάδες ψυχές, ένωσε ανθρώπους που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους, αλλά μοιράζονταν το ίδιο συναίσθημα: την υπερηφάνεια να ανήκουν στον Ηρακλή.

Και σήμερα, μέσα σε μια ακόμη περίοδο προκλήσεων, θυμόμαστε κάτι που μας χαρακτήριζε πάντα: πως τα μεγαλύτερα κεφάλαια αυτού του συλλόγου γράφτηκαν όταν κάποιοι προσπάθησαν να τον σταματήσουν.

Η ιστορία μας δεν λύγισε από εμπόδια. Τα έκανε βήματα.

Και θα τα κάνει ξανά.

Γιατί ο Ηρακλής δεν είναι υπόθεση προσώπων. Είναι υπόθεση λαού.

Είναι η Θεσσαλονίκη που προχωρά, παλεύει, αμφισβητεί, ξανασηκώνεται.

Σήμερα κοιτάμε μπροστά. Σε ένα μέλλον που, όπως και το παρελθόν μας, θα είναι κυανόλευκο και περήφανο.

Ένα μέλλον που το χτίζουμε μαζί: διοίκηση, ομάδα και κόσμος. Με ακόμη περισσότερη πίστη, ακόμη μεγαλύτερη δύναμη και ακόμη πιο καθαρή καρδιά.

Σας παρουσιάζουμε το σήμα που θα κοσμεί της σελίδες μας αυτή την εορταστική εβδομάδα του συλλόγου.

Χρόνια πολλά, Ηρακλάρα μας!

117 χρόνια και συνεχίζουμε.

Περήφανοι, ενωμένοι, αποφασισμένοι.

Ό,τι κι αν βρεθεί μπροστά μας».

