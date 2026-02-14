Λογαριασμός
Νέα μεταγραφή για την ΑΕΛ Novibet: Ενισχύθηκε στα στόπερ με Λάζαρ Ρόσιτς

Προσπαθεί να σώσει τη χρονιά με μεθοδολογία απόκτησης ελεύθερων παικτων, καθώς βρίσκεται μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης

Μετεγγραφή για την ΑΕΛ

Ακόμη μία μεταγραφή για την ΑΕΛ Novibet μετά από αυτή του Γκαέλ Κακουτά. Η ομάδα της Λάρισας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Σέρβου στόπερ Λάζαρ Ρόσιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. 

Ο Ρόσιτς γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1993, έχει ύψος 1,90 και ξεκίνησε την καριέρα το 2011 από την Ρατντίτσκι Κραγκούγεβατς (57 συμμετοχές, 3 γκολ). Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ρατντίτσκι Νις (11 συμμετοχές, 1 γκολ) και την Βοϊβοντίνα (27 συμμετοχές, 3 γκολ), ενώ το 2016 πήγε στην Μπράγκα (48 συμμετοχές, 2 γκολ).

Στην Πορτογαλία έπαιξε επίσης στη Νασιονάλ (14 συμμετοχές) και τη Μορεϊρένσε (87 συμμετοχές, 3 γκολ). Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν η Κχορ Φακάν (29 συμμετοχές) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Επέστρεψε το 2023 στη Βοϊβοντίνα (18 συμμετοχές) και την επόμενη χρονιά πήγε στην Κίνα και την Τσανγκτσούν Γιατάι (47 συμμετοχές, 2 γκολ) που ήταν η τελευταία του ομάδα.

Ο Λάζαρ Ρόσιτς στην καριέρα του έχει 330 συμμετοχές ενώ πέτυχε και 14 γκολ.

