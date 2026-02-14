Νέα μεταγραφή για την ΑΕΛ Novibet: Ενισχύθηκε στα στόπερ με Λάζαρ Ρόσιτς

Ακόμη μία μεταγραφή για την ΑΕΛ Novibet μετά από αυτή του Γκαέλ Κακουτά. Η ομάδα της Λάρισας ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Σέρβου στόπερ Λάζαρ Ρόσιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ρόσιτς γεννήθηκε στις 29 Ιουνίου 1993, έχει ύψος 1,90 και ξεκίνησε την καριέρα το 2011 από την Ρατντίτσκι Κραγκούγεβατς (57 συμμετοχές, 3 γκολ). Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ρατντίτσκι Νις (11 συμμετοχές, 1 γκολ) και την Βοϊβοντίνα (27 συμμετοχές, 3 γκολ), ενώ το 2016 πήγε στην Μπράγκα (48 συμμετοχές, 2 γκολ).

Στην Πορτογαλία έπαιξε επίσης στη Νασιονάλ (14 συμμετοχές) και τη Μορεϊρένσε (87 συμμετοχές, 3 γκολ). Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν η Κχορ Φακάν (29 συμμετοχές) στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Επέστρεψε το 2023 στη Βοϊβοντίνα (18 συμμετοχές) και την επόμενη χρονιά πήγε στην Κίνα και την Τσανγκτσούν Γιατάι (47 συμμετοχές, 2 γκολ) που ήταν η τελευταία του ομάδα.

Ο Λάζαρ Ρόσιτς στην καριέρα του έχει 330 συμμετοχές ενώ πέτυχε και 14 γκολ.

