Super League 2: Η Καλαμάτα 1-0 τον Ηρακλή, πήρε το Super Cup της δεύτερης κατηγορίας

Η «Μαύρη Θύελλα» τα σήκωσε όλα και έρχεται φορτσάτη στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η Καλαμάτα κυριάρχησε στην αναμέτρηση με τον Ηρακλή, για τον μεγάλο τελικό του Super Cup στο ΟΑΚΑ, ανάμεσα στις δύο ομάδες που πήραν την άνοδο στη Stoiximan Super League και με το εμφατικό γκολ του Τσέλιου στο 50’ πανηγύρισε ακόμη έναν τίτλο για φέτος (1-0).

Ο «γηραιός» εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων και δεν κατάφερε να λυγίσει την «Μαύρη Θύελλα» μένοντας με άδεια χέρια.

Το ματς:

Σε δαιμονιώδη φόρμα ήταν ο Μορέιρα, με τον μεσοεπιθετικό της Καλαμάτας να ξεκινάει την πλειοψηφία των επιθέσεων της ομάδας του.

Ο 30χρονος στο 12ο λεπτό εκτέλεσε ένα φάουλ και έστειλε την μπάλα συστημένη στο κεφάλι του Μάντζη, ωστόσο αυτός δεν κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα με τον Στουρνάρα να αντιδράει υποδειγματικά και να αποσοβεί τον κίνδυνο.

Η «μαύρη θύελλα» έφτασε μία ανάσα από το να ανοίξει το σκορ, ωστόσο ο Στουρνάρας ήταν και πάλι εκεί για χάρη του Ηρακλή. Ο Μορέιρα ξεγέλασε την άμυνα του «γηραιού» και έφυγε στον κενό χώρο. Βέβαια απέναντι στον αντίπαλο κίπερ δεν κατάφερε να εκτελέσει σωστά, με το 0-0 να παραμένει.

Με την Καλαμάτα να μην βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα, λίγο έλλειψε να το πληρώσει στην αντεπίθεση του Ηρακλή. Στο 33ο λεπτό ο «γηραιός» στην πρώτη του τελική προσπάθεια στο ματς ο Μάναλης βγήκε σε θέση τετ α τετ, μετά την εξαιρετική μπαλιά του Ντέλετις, αλλά ο έμπειρος φορ δεν κατάφερε να την στείλει στα δίχτυα.

Ο Ηρακλής βέβαια δεν σταμάτησε εκεί και απείλησε εκ νέου με αξιώσεις την άμυνα της Καλαμάτας. Στο 35ο λεπτό ο Ντέλετιτς βρέθηκε με την μπάλα ολομόναχος μέσα στην περιοχή της «μαύρης θύελλας», με τον Σέρβο να εκτελεί από ευνοϊκή θέση, χωρίς όμως να καταφέρει να κερδίσει τον Γκέλιο.

