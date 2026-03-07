Έφτασε η μεγάλη στιγμή που περίμεναν άπαντες στο «στρατόπεδο» της Καλαμάτας.

Μετά από 26 ολόκληρα χρόνια περιπλάνησης στα τοπικά, στη Γ' και στη Β' Εθνική, η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη επιστρέφει σαν… Θύελλα στα μεγάλα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το απόγευμα του Σαββάτου (07/03), σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι με ένταση, νεύρα και αποβολές, η Καλαμάτα επικράτησε στη Νέα Σμύρνη 1-0 του Πανιωνίου για την 4η αγωνιστική των playoffs του Νοτίου Ομίλου και εξασφάλισε μαθηματικά την άνοδο στη Super League 1 της νέας σεζόν!

Το «χρυσό» γκολ για τον σύλλογο της Μεσσηνίας πέτυχε ο Μορέιρα στο 38', με εξαιρετική ατομική ενέργεια μέσα στην περιοχή, την ώρα που ο Ιστορικός αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 18' λόγω της απευθείας αποβολής του Κολοβού για χτύπημα στο πρόσωπο του Μάντζη.

Έτσι, η «Μαύρη Θύελλα» επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία μετά τη σεζόν 2000/01, όταν και είχε υποβιβαστεί ως προτελευταία.

Το ματς:

Ο ρυθμός στο πρώτο ημίχρονο ήταν κακός, με νεύρα, ένταση και σκληρά μαρκαρίσματα να κυριαρχούν από τα πρώτα λεπτά στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης. Η κατάσταση ξέφυγε στο 21', όταν ο Κολοβός έκανε επιθετικό φάουλ στον Στρούγγη και στη συνέχεια ζήτησε τον λόγο από τον αντίπαλό του. Παίκτες της Καλαμάτας μπήκαν στη φάση, με τον μεσοεπιθετικό του Πανιωνίου να χτυπά στο πρόσωπο τον Μάντζη και να βλέπει την απευθείας κόκκινη κάρτα από τον ρέφερι Χρήστο Βεργέτη.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η ομάδα του Παύλου Δερμιτζάκη διατήρησε τον έλεγχο της κατοχής και ήταν εκείνη που πατούσε καλύτερα στο ματς. Η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα άνηκε στους γηπεδούχους, όταν στο 31ο λεπτό ο Γιάκοβλεφ δοκίμασε το πόδι του από πλάγια θέση, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από την εστία του Γκέλιου.

Όσο περνούσε η ώρα, η «Μαύρη Θύελλα» ανέβαζε στροφές, απειλώντας στο 37' με την κεφαλιά του Στρούγγη, την οποία έβγαλε εντυπωσιακά ο Γιαννακόπουλος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με υπέροχη ατομική ενέργεια του Μορέιρα μέσα στην περιοχή, γράφοντας το 0-1 στο 38ο λεπτό!

Στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο Ιστορικός άγγιξε την ισοφάριση με ένα… παρ' ολίγον αυτογκόλ του Βαφέα, σε ένα πρώτο 45λεπτο όπου βγήκαν έξι κίτρινες και τρεις κόκκινες κάρτες (από μία σε κάθε πάγκο).

Στην επανάληψη τα… πνεύματα ηρέμησαν, με σαφώς λιγότερα σκληρά μαρκαρίσματα σε σχέση με το πρώτο μέρος. Μαζί, όμως, έπεσε και ο ρυθμός του αγώνα, με την Καλαμάτα να «κρατάει» το 1-0 και να διαχειρίζεται σωστά το υπέρ της αποτέλεσμα, ενώ ο Πανιώνιος προσπαθούσε χωρίς επιτυχία να γίνει απειλητικός. Χαρακτηριστικό είναι πως η πρώτη τελική φάση στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 69' με την άστοχη κεφαλιά του Παμλίδη.

Οι πολλές αλλαγές στις οποίες προχώρησαν οι δύο προπονητές έριξαν ακόμη περισσότερο τον ρυθμό του αγώνα, με το παιχνίδι να… σβήνει στο τελευταίο εικοσάλεπτο. Η Καλαμάτα, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά, διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά της και έφτασε εύκολα στη νίκη και την ιστορική άνοδο στα μεγάλα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου!

Οι συνθέσεις του αγώνα:

Πανιώνιος (Παύλος Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (59' Βοΐλης), Αυλωνίτης, Ζούλιας, Σαραμαντάς (59' Κιάκος), Μπελμόντ (82' Παπαγεωργίου), Ντίας, Κολοβός, Γιακόβλεφ, Μόρσεϊ (72' Κρητικός), Μωραΐτης (59' Φοκάμ).

Καλαμάτα (Αλέκος Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Μιράντα (72' Τσορνομάζ), Οικονόμου, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Κατάλντι (82' Μπονέτο), Μάντζης (82' Τσελεπίδης), Μορέιρα, Τσέλιος (59' Παμλίδης), Μ. Μορέιρα (72' Κωτσόπουλος).

Στο άλλο ματς των playoffs του Νοτίου Ομίλου, η Μαρκό πέρασε νικηφόρα από του Ρέντη, επικρατώντας με 2-0 του Ολυμπιακού. Το σκορ άνοιξε ο Μιούλερ στο 17', με σουτ στην κίνηση έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Κυριακίδη. Οι Πετσίροβιτς και Γιόχανσον διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα στο 61' και στο 78' αντίστοιχα, την ώρα που ο Βαλμπουενά είδε το δοκάρι να του στερεί το γκολ στο 35ο λεπτό.

Όσον αφορά τα playouts του ομίλου, τα Χανιά πανηγύρισαν μεγάλο «διπλό» επί της Ηλιούπολης, χάρη σε τέρμα του Καπνίδη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το Αιγάλεω επέστρεψε στα τρίποντα με 1-0 επί του Παναργειακού, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Athens Kallithea με την Ελλάς Σύρου (0-0), με τις δύο ομάδες να παραμένουν στην κορυφή με 20 βαθμούς.

Αναλυτικά τα playoffs του ομίλου:

4η αγωνιστική

Πανιώνιος-Καλαμάτα 0-1

(38' Μορέιρα)

Ολυμπιακός Β-Μαρκό 0-3

(17' Μιούλερ, 61' Πετσίροβιτς, 78' Γιόχανσον)

Αναλυτικά τα playouts του ομίλου:

Αιγάλεω-Παναργειακός 1-0

(61' Περκ)

Ηλιούπολη-Χανία 0-1

(90+5' Καπνίδης)

Athens Kallithea-Ελλάς Σύρου 1-1

(45+2' Μανίας - 14' Γκορντεζιάνι)

Η βαθμολογία των playoffs:

1. Καλαμάτα 34

2. Πανιώνιος 26

3. Μαρκό 21

4. Ολυμπιακός Β' 18

Η βαθμολογία των playouts:

1. Ελλάς Σύρου 20

2. Athens Kallithea 20

3. Αιγάλεω 16

4. Χανιά 13

5. Ηλιούπολη 12

6. Παναργειακός 3





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.