Ο Γιούργκεν Κλοπ επέστρεψε στον... τόπο λατρείας του και θα βρεθεί ξανά στον πάγκο του «Άνφιλντ» σε φιλικό παλαιμάχων της Λίβερπουλ κόντρα σ' εκείνους της Ντόρτμουντ.

Κι ενώ ο κόσμος τον έχει υποδεχθεί εδώ και 1-2 μέρες που έχει επιστρέψει στο λιμάνι, οι εικόνες της παρουσίας του στο γήπεδο που άλλαξε όλη τη σύγχρονη ιστορία των «κόκκινων», από μόνες τους, λένε χιλιάδες λέξεις για όσα σημαίνει αυτός ο άνθρωπος για το κλαμπ...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.